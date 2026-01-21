Donald Trump dijo en Davos que a Venezuela "le va a ir fantásticamente bien" y adelantó qué pasará con el petróleo

El presidente de EEUU afirmó que que la situación en la nación latinoamericana será positiva durante su exposición en el Foro Económico Mundial. "Hace veinte años era un gran país, hoy tiene problemas, pero los estamos ayudando", aseguró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , habló de la situación que atraviesa Venezuela durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos , luego de haber intervenido para destituir al régimen de Nicolás Maduro . En ese sentido, el republicano que la nación latinoamericana "hace veinte años era un gran país, hoy tiene problemas , pero los estamos ayudando".

El mandatario estadounidense comenzó refiriéndose a la actualidad energética de su país aseverando que bajo su liderazgo " la producción de gas natural de Estados Unidos está en su máximo histórico , por lejos. La producción de petróleo aumentó en 730.000 barriles diarios ".

Fue en ese marco que destacó: "La semana pasada incorporamos 50 millones de barriles solo de Venezuela . Fue un país increíble durante muchos años, pero después arruinaron todo con sus políticas".

"Esos cincuenta millones de barriles los vamos a repartir con ellos, y van a ganar más dinero del que ganaron en muchísimo tiempo. A Venezuela le va a ir fantásticamente bien" , remarcó Trump.

Posteriormente celebró el vínculo con el país bolivariano: " Apreciamos toda la cooperación que nos han brindado. Y les dimos una cooperación extraordinaria".

"Cuando terminó el ataque, dijeron: ´Hagamos un acuerdo´. Más gente debería hacer eso. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años", reveló.

Finalmente, celebró el ingreso de las empresas estadounidenses que extraerán el petróleo de Venezuela: "Todas las grandes petroleras están entrando con nosotros. Es increíble. Es algo hermoso de ver. El liderazgo del país fue muy bueno, muy inteligente".

La producción petrolera venezolana puede aumentar un 30% en el mediano plazo, según el secretario de Energía de EEUU

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró a ejecutivos de compañías petroleras que la producción de Venezuela puede aumentar un 30% desde los niveles actuales de 900.000 barriles por día en el corto a mediano plazo. La información surge de una reunión de Wright con tres ejecutivos, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

La producción petrolera en Venezuela cayó en picada en los últimos años por falta de inversión y sanciones. En la década de 1970, producía 3,5 millones de barriles diarios, lo que representaba el 7% del suministro mundial, pero hoy en día solo representa el 1% de la producción mundial.

En ese marco, los analistas y ejecutivos petroleros muestran escepticismo sobre una rápida reactivación del sector petrolero de Venezuela, ya que la infraestructura requeriría una multimillonaria inversión para poder reactivarse.

Petróleo buque Venezuela EEUU recibió 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. Archivo

Las reservas petroleras de Venezuela también se encuentran entre las más costosas de explotar del mundo, ya que su crudo es tan espeso y pesado que requiere equipos especializados para su extracción, transporte y refinado en combustibles utilizables.

Donald Trump cargó contra Europa en Davos: "No está yendo en la dirección correcta"

Trump también apuntó contra Europa en medio de la crisis por Groenlandia y consideró que "a Europa no le está yendo bien" dado que "no está yendo en la dirección correcta". En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario celebró los avances de su gestión: "Cuando a EEUU le va bien, a todo el mundo le va bien".

Gran parte del discurso de Trump estuvo destinado a criticar las políticas que tomó Europa en los últimos años - con palabras que fueron contra gobiernos considerados "progresistas" - y en un momento de tensión mundial donde el orden geopolítico está en plena reconstrucción.

"Durante décadas, en Washington y en las capitales europeas se instaló la idea convencional de que la única forma de hacer crecer una economía occidental moderna era mediante un gasto público cada vez mayor, una migración masiva sin control y un flujo interminable de importaciones extranjeras", apuntó Trump.