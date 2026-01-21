Reino Unido evalúa prohibir las redes sociales a menores de 16 años siguiendo el caso de Australia

El gobierno comenzaría con un sondeo de opinión a los ciudadanos sobre la iniciativa. Luego se estima un viaje a Australia para conocer los primeros efectos luego de su aplicación.

Reino Unido evalúa bloquear el uso de redes sociales a los menores de 16 años, a través de una normativa similar a la que rige en Australia desde diciembre. Entre los pasos previos que planea dar, hará un sondeo de opinión y TikTok es una de las redes principales consideradas para la medida.

El Financial Times informó que el primer paso será la puesta en marcha de una consulta pública para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre la posibilidad de prohibir que el mencionado grupo etario acceda a plataformas como Instagram, YouTube y TikTok , entre otras.

A través de los comentarios de padres y jóvenes, las autoridades británicas pretenden analizar los eventuales mecanismos para aplicar a los servicios online apuntados por, supuestamente, propiciar comportamientos adictivos y perjudicar el bienestar de los usuarios.

La consulta popular en el Reino Unido también busca establecer límites al acceso a datos de los menores por parte de las tecnológicas, además de frenar el denominado “desplazamiento infinito” en las redes.

En este marco, los ministros británicos visitarán Australia para evaluar de primera mano los efectos de la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años.

Siguiendo a The Guardian, el anuncio de la consulta se produce justo antes de que la Cámara de los Lores, del Parlamento en el Reino Unido, votara una enmienda al Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Colegios.

La enmienda busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, medida que se promulgará dentro de un año en el caso de que se apruebe la iniciativa.

Empezó la prohibición de redes sociales a menores de 16 años en Australia

Las redes sociales ya forman parte esencial de la vida cotidiana de las personas. Pero más allá de lo útiles que pueden resultar, esta gran exposición también trae consigo preocupaciones sobre salud mental y privacidad, sobre todo en los más jóvenes. En este contexto, este miércoles entró en vigencia en Australia una ley que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años, transformándose en el primer país en avanzar con una regulación de este alcance.

La medida abarcará Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat, Twitch, Kick, Reddit, Threads y TikTok entre otras. Las plataformas deberán restringir la creación de nuevas cuentas y eliminar a las ya creadas correspondientes al grupo etario. El congreso había aprobado la normativa en noviembre.

En este sentido, la ley incluirá nuevos sistemas de verificación de edad, además de que ahora la responsabilidad recaerá sobre las empresas tecnológicas dueñas de las plataformas online, quienes deberán revisar que sus usuarios no tengan menos de 16 años. La multa si esto no se respeta será de u$s 33 millones.