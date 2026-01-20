EEUU anunció la incautación de un séptimo buque petrolero de origen venezolano + Seguir en









La embarcación fue interceptada cerca de Venezuela en el marco del bloqueo impulsado por Donald Trump contra el comercio petrolero del país sudamericano. Es el séptimo buque incautado desde el inicio del operativo naval.

El petrolero Sagitta fue detenido por fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe como parte del operativo que busca restringir la salida de crudo venezolano.

El Comando Sur de EEUU, informó este martes que incautó nuevamente buque petrolero, que navegaba en el Caribe cerca de las costas de Venezuela. La operación, según el mismo organismo que la comunicó, resultó exitosa y no dejó ni muertos ni heridos. La operación forma parte del bloqueo ilegal que impulsa el gobierno de Donald Trump contra el comercio del crudo venezolano.

El buque petrolero de nombre "Saggita", es el séptimo que secuestra Washington desde el inicio de las operaciones en el Caribe, que buscan controlar la salida de crudo del país sudamericano.

La embarcación estaba operando en desafío a la “cuarentena” para los petroleros, establecida por Trump, según explicó en un posteo en X el Comando Sur estadounidense.

“Esta mañana, fuerzas militares estadounidenses, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin incidentes al buque motor Sagitta" informó el Comando.

En ese mensaje, el mando militar subrayó que la incautación “demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que esté debidamente coordinado y autorizado de forma legal”.

This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026 El reporte del Comando Sur luego de la incautación de un séptimo buque petrolero venezolano Según registró el monitoreo naval, el Sagitta había operado anteriormente bajo banderas de Panamá y Liberia, un recurso frecuente. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no precisaron ni el volumen ni el destino del cargamento transportado al momento de la intercepción. La incautación se encuadra dentro de la Operación Lanza del Sur, el despliegue militar de mayor alcance que EEUU sostiene en el Caribe y que articula al Comando Sur, la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia. Según el Pentagonó, el operativo busca terminar con operaciones ilícitas en la región. Desde que Donald Trump anunció el bloqueo marítimo contra Venezuela en diciembre, la presencia naval estadounidense se intensificó de manera sostenida. Entre los antecedentes recientes figura la detención de un petrolero con presuntos vínculos con Rusia, interceptado el 7 de enero en el Atlántico Norte.