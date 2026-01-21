La salud de Bastián: nuevo parte médico mientras sigue en terapia intensiva

El niño de 8 años sigue en terapia intensiva, estable y con signos de evolución positiva, a diez días del grave accidente en La Frontera.

Bastián Jerez , el niño de ocho años que resultó gravemente herido en un choque entre vehículos todo terreno en Pinamar , mostró una señal alentadora en su evolución clínica al presentar respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos , según el último parte médico oficial difundido a diez días del accidente que lo mantiene internado en terapia intensiva.

El nuevo informe del Ministerio de Salud bonaerense confirmó que el menor continúa estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial. Además, los médicos destacaron que se encuentra afebril, un dato considerado positivo en comparación con el día anterior, cuando había registrado algunas líneas de temperatura.

El equipo médico del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata subrayó como principal novedad que Bastián presentó “respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos” , dos indicadores que representan pequeños pero importantes avances en un cuadro que sigue siendo delicado. Por precaución, el niño continuará con el esquema de antibióticos iniciado cuando apareció el primer indicio de fiebre y permanece acompañado de cerca por sus padres.

Bastián fue trasladado en helicóptero desde Pinamar hasta Mar del Plata luego del choque ocurrido en el parador La Frontera, en una zona de médanos. El accidente se produjo cuando el UTV en el que viajaba impactó en la cima de una duna contra una camioneta VW Amarok.

El niño fue trasladado en helicóptero desde Pinamar tras el grave accidente en La Frontera.

El menor sufrió traumatismos gravísimos en abdomen y cráneo. Al momento del impacto viajaba “a upa” de su padre, sin cinturón de seguridad, en el asiento trasero del UTV. En el vehículo iban cinco personas, entre ellas otros dos menores que también resultaron lesionados.

Tras el choque, una pareja de médicos pediatras que se encontraba en la zona le brindó la primera asistencia. Profesionales del Hospital Municipal de Pinamar reconocieron luego que esa intervención inicial fue clave para salvarle la vida. Allí fue sometido a dos cirugías por lesiones hepáticas y a una tercera intervención una vez trasladado al Hiemi.

En Mar del Plata, los médicos detectaron además fracturas de cráneo y le colocaron una válvula para controlar la presión intracraneal. Si bien fue retirada a los dos días, debió ser recolocada horas más tarde ante un indicio de sangrado.

Pinamar choque menor La colisión dejó a otros dos menores heridos y derivó en una causa judicial en curso.

El parte se conoció luego de que el niño atravesara su quinta intervención quirúrgica, a raíz de las graves lesiones sufridas en el choque entre una camioneta y una UTV ocurrido en Pinamar. Desde entonces, el equipo médico mantiene un seguimiento constante de su evolución.

Investigación judicial en marcha

El caso también avanza en el plano judicial. Los dos conductores involucrados y el padre de Bastián están imputados por lesiones culposas agravadas. El fiscal Sergio García, de Pinamar, tiene previstas medidas clave: este 23 de enero se realizará un peritaje mecánico de los vehículos y la próxima semana se llevarán a cabo los estudios toxicológicos.

La defensa del padre, encabezada por el abogado Matías Morla, responsabiliza al conductor de la VW Amarok y sostiene que utilizó la duna como rampa, a una velocidad cercana a los 70 kilómetros por hora. Morla calificó como “un disparate” la imputación contra su defendido y anticipó que, tras los peritajes, la situación penal del otro conductor podría agravarse.