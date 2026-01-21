Continúa la modernización de las vías del tren Mitre y realizan obras clave en el ramal Tigre + Seguir en









El objetivo de los trabajos es mejorar la seguridad operacional. Esta etapa se extenderá hasta el 28 de febrero.

Continúan las obras en las vías del tren Mitre.

Los trabajos de renovación integral de vías avanzan sobre 7,7 kilómetros del ramal Tigre de la línea Mitre, en tramos de difícil acceso que requirieron una planificación específica. Las tareas comenzaron el 10 de enero y se concentraron en puntos estratégicos del recorrido, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional del sistema ferroviario.

Las cuadrillas intervinieron en San Fernando; en la estación Virreyes; en el tramo comprendido entre los pasos bajo nivel Maipú y Primera Junta, entre San Isidro y Beccar; en el paso a nivel Guido Spano, entre Victoria y Virreyes; en la estación Vicente López; y sobre el puente ferroviario de la avenida Figueroa Alcorta, en Palermo.

Esta etapa de obras se extendió hasta el 28 de febrero, motivo por el cual el servicio del ramal Tigre permaneció interrumpido durante el desarrollo de los trabajos.

El cronograma respondió a la necesidad de operar de manera continua en sectores donde el ingreso de maquinaria pesada resultó complejo y demandó tiempos prolongados de intervención.

20 01 2026_PAÑO LÍNEA MITRE Avanzan las obras en la línea Mitre. Emergencia Ferroviaria y ejecución de las obras en los trenes Las tareas se realizaron en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y estuvieron a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura. Según se informó, se trató de obras indispensables para optimizar los estándares de seguridad y confiabilidad del servicio, tras años de deterioro del tendido.

La obra integral abarcó el tramo comprendido entre Empalme Maldonado y Tigre, con un alcance total de 40 kilómetros de vía, 47 kilómetros de tercer riel, 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales, 4 paragolpes en la estación Tigre, 23 aparatos de vía y 65 puentes o alcantarillas. El proyecto comenzó en 2024, impulsado por el estado crítico de la infraestructura. Planificación por etapas Durante los primeros 20 kilómetros, las tareas se desarrollaron mediante ventanas nocturnas de trabajo y cortes durante los fines de semana, lo que permitió sostener parcialmente el servicio. Sin embargo, desde la planificación inicial se determinó la necesidad de implementar un corte más extenso, para avanzar simultáneamente en varios frentes de obra y resolver intervenciones en zonas donde el acceso ferroviario presentó mayores limitaciones. De este modo, la renovación del ramal Tigre avanzó en una fase decisiva, orientada a restituir condiciones adecuadas de operación y a sentar las bases para un servicio más seguro y confiable en uno de los corredores más utilizados del área metropolitana.

