La provincia de Buenos Aires otorgó más de $554 millones a los municipios bonaerenses para la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 + Agregar ámbito en









Mediante un decreto, el Gobierno bonaerense dispuso aportes no reintegrables para que los 135 distritos solventen los gastos de la instancia local del certamen que reúne a más de medio millón de inscriptos y tiene 30 años de historia.

La edición 2026 ya lleva disputada su etapa local en los 135 municipios de la provincia, con más de 500.000 bonaerenses inscriptos.

El gobernador Axel Kicillof firmó el Decreto 1020/2026, a través del cual el Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó aportes no reintegrables por un total de 554.504.500 pesos a los municipios bonaerenses, en concepto de apoyo económico para la Etapa Local de la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses 2026.

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La medida fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, y también lleva las firmas de los ministros Pablo López y Carlos Alberto Bianco.

Según los considerandos del decreto, la transferencia responde a un pedido de la Dirección de Desarrollo Deportivo para que los municipios puedan afrontar los gastos que demanda esta instancia del certamen, que se desarrolla en coordinación con los distritos a través de la Dirección de Juegos Bonaerenses.

El monto se distribuye entre los municipios según los importes fijados en el anexo de la norma, y su ejecución quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que deberá realizar las transferencias correspondientes. Los municipios beneficiarios, según establece el decreto, deberán rendir cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Los Juegos Bonaerenses son un programa creado en 1992 y organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -a cargo de Larroque- a través de la subsecretaría de Deportes y que combina competencias deportivas y culturales para jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

La edición 2026 ya lleva disputada su etapa local en los 135 municipios de la provincia, con más de 500 mil bonaerenses inscriptos, según había informado el propio Ministerio en julio. El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, recorrió distintos distritos -entre ellos La Matanza y Berazategui- para seguir de cerca esa instancia, que este año sumó nuevas categorías juveniles en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley, además de mantener las modalidades intergeneracional y para trasplantados. Cumplida la etapa local, los clasificados avanzarán a la instancia Regional, que se disputará durante agosto, septiembre y octubre y definirá a los finalistas que llegarán a la tradicional Final Provincial en Mar del Plata.