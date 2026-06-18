La provincia de Buenos Aires actualiza los montos de los programas Barrios Bonaerenses y Envión

Las subas alcanzan a transferencias a población vulnerable y a becas de inclusión juvenil, con impacto presupuestario superior a los $48.000 millones.

La medida se realizó a partir de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del distrito con la firma del titular de esa cartera, Andrés Larroque.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires oficializó este jueves la actualización de los montos de los programas Barrios Bonaerenses y Envión . Se realizó a partir de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del distrito con la firma del titular de esa cartera, Andrés Larroque .

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Desde el Gobierno de Axel Kicillof justificaron ambas medidas al señalar que la escalada inflacionaria y la consecuente pérdida del poder adquisitivo hicieron indispensable robustecer la asistencia a los sectores más vulnerables .

A través de la Resolución 1285, el Gobierno bonaerense aprobó un incremento de los valores prestacionales del programa Barrios Bonaerenses , que tiene como objetivo la inclusión social mediante transferencias mensuales no remunerativas.

Según la norma, la actualización responde al “contexto social y económico actual” y a la “suba generalizada de precios y la desactualización del monto de las prestaciones” .

El gasto total estimado para su implementación asciende a $15.945 millones, con cargo al Presupuesto General 2026.

Envión: aumento de becas y equipos técnicos

En paralelo, la Resolución 1286 actualiza los valores del programa Responsabilidad Social Compartida Envión, destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad social de entre 12 y 18 años.

Los nuevos valores prestacionales serán:

Envión Joven: $39.200

$39.200 Envión Tutor: $56.000

$56.000 Equipos Técnicos: $212.150

El texto oficial señala que el incremento busca “fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los destinatarios del programa” y garantizar el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El impacto presupuestario total supera los $32.498 millones.

Kicillof La administración de Axel Kicillof destinará más de $48.443 millones a dos de sus programas de contención social.

Kicillof destina más de $48.000 millones a programas sociales en la Provincia

A través de estas medidas, la administración de Axel Kicillof destinará más de $48.443 millones a dos de sus programas de contención social más importantes, dirigidos a adultos vulnerables, jóvenes y adolescentes.

Esta actualización económica se consolida como una de las mayores inyecciones de fondos sociales dispuestas por la Provincia en lo que va de 2026, lo que evidencia la estrategia del Gobierno bonaerense de sostener y expandir la asistencia frente a la crisis económica.