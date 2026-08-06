La provincia de Buenos Aires pide sacar del mercado el "Squeezy Dumpling", un juguete "tóxico"

La administración bonaerense consideró que el objeto tiene "altos nivel de benceno", un componente altamente nocivo para la salud. Apuntaron contra el Gobierno por la "desregulación de las importaciones".

La provincia de Buenos Aires exigió este jueves el "retiro inmediato" de los comercios de “Squeezy Dumpling” , un juguete con altos niveles de benceno , un componente altamente nocivo para la salud de quienes lo manipulen, ya que puede ingresar en el organismo por inhalación o por contacto directo con la piel, aún sin que sea llevado a la boca.

El reclamo fue dado a conocer por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que apuntó contra el Gobierno nacional por la "política de reducción de controles sobre ingresos de los productos importados", a la que acusó de "hacer posible la comercialización en nuestro país de un juguete altamente tóxico".

La advertencia provincial incluye el apercibimiento de recibir una multa acorde e informa que tomará las medidas necesarias para proteger la salud de la población , incluyendo inspecciones.

"La aparición de este peligroso producto en comercios locales se da en el contexto de la falta de controles y la desregulación de las importaciones dispuestas por el Gobierno Nacional , que en este caso particular, pone en riesgo la salud de niñas y niños", indicaron desde la gestión de Axel Kicillof.

Asimismo, plantearon que “esta inacción deliberada por parte del Estado Nacional, que ya había sido advertida por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, ocasiona una total vulnerabilidad hacia los más pequeños"

En paralelo, Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires acusó a Nación de trasladarle responsabilidad a las familias, "quienes no cuentan con las herramientas necesarias para evaluar esos potenciales riesgos en el momento de la compra”.

El "Squeezy Dumpling" ganó gran popularidad en las redes sociales.

Qué es el "Squeezy Dumpling"

El “Squeezy Dumpling” es un squishy, un juguete antiestrés blando y elástico, hecho de espuma con memoria, que suele tener formas divertidas —animales, comidas o personajes— y que al apretarlo se comprime lentamente para luego volver a su forma original. En este caso, tiene forma de dumpling, la típica empanada china. Este tipo de juguetes se usan principalmente para reducir el estrés y la ansiedad, y también se coleccionan por sus diseños.

Está hecho de un material blando y elástico diseñado para ser apretado repetidamente y luego recuperar su forma. Generalmente viene dentro de una pequeña "vaporera" de plástico y suele venderse como un juguete coleccionable, con distintos colores o versiones especiales.

En los últimos meses se hizo muy popular en redes sociales como TikTok, especialmente entre niños y adolescentes, gracias a los videos de "unboxing" y a su textura agradable al tacto.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación dio a conocer que recibió una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, en el marco del Decreto N° 274/2019 de Lealtad Comercial, por lo que se elevó la alerta a todas las provincias del país.

Ante la eventualidad de tener este juguete en el hogar, se recomienda colocarlo en una bolsa sin roturas, cerrarla, identificarla y desecharla correctamente, además de lavarse bien las manos con agua y jabón luego de manipularlo.