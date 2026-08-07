Chocaron seis vehículos en Panamericana: se registran demoras hacia Ciudad y Provincia + Agregar ámbito en









El siniestro ocurrió a la altura de la ruta 202, cerca de la localidad de Don Torcuato. Complicó a un colectivo, una moto y cuatro autos, con cinco personas heridas.

Personal de emergencias, agentes de tránsito y policías trabajaron en la zona. Captura C5N

Un choque múltiple entre un colectivo, una moto y cuatro autos dejó cinco personas heridas en la autopista Panamericana durante esta mañana. La colisión provocó importantes demoras a la altura del kilómetro 25,5 mientras el camino fue liberado cerca de las 9.

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El siniestro ocurrió a la altura de la ruta 202, cerca de la localidad de Don Torcuato. Tras el impacto, el motociclista atravesó el guardarraíl y saltó hacia el sentido contrario, en dirección al norte.

Chocaron seis vehículos en Panamericana: se registran demoras hacia Ciudad y Provincia Esto llevó a segundo choque entre tres autos que circulaban por esa vía, según detallaron desde Autopistas del Sol (Ausol) a La Nación. Como consecuencia, alrededor de las 7 quedaron obstruidos dos carriles —uno por cada mano—, lo que generó complicaciones de circulación tanto para los conductores que iban hacia el conurbano bonaerense como para aquellos que se movían hacia la capital.

#AHORA | Choque múltiple en Panamericana kilómetro 28 (Ruta 202): hay varios heridos



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/v015Gq0HwZ — C5N (@C5N) August 7, 2026 Finalmente, la calzada fue liberada dos horas después. Según informó Ausol, personal de emergencias médicas, agentes de tránsito y policías trabajaron en la zona del hecho para asistir a los heridos, retirar los vehículos involucrados y liberar la circulación. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y, de ser posible, optar por caminos alternativos hasta que finalicen las tareas en el lugar.

Grave accidente en Corrientes: choque múltiple dejó tres heridos por una maniobra peligrosa en la Ruta 14 Un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes, dejó a tres personas heridas, luego de que un automovilista intentara sobrepasar a un camión y perdiera el control del vehículo. La maniobra terminó en un impacto contra otro camión que circulaba en sentido contrario, en el kilómetro 627 de la autovía, cerca de la localidad de Alvear. Todo quedó filmado por una cámara instalada en uno de los camiones involucrados.

Tras el choque, el conductor del camión embestido detuvo la marcha para asistir a los heridos, mientras que otro camionero que circulaba por la zona redujo la velocidad y dio aviso a las autoridades. Poco después arribaron al lugar efectivos de la Policía de Corrientes, personal médico, peritos viales y agentes de Gendarmería Nacional, quienes desplegaron un operativo para atender a las víctimas y ordenar el tránsito.