ARBA: hasta mañana se puede pagar el Impuesto Inmobiliario Urbano con hasta 15% de descuento

La Agencia de Recaudación bonaerense precisó cómo se aplicará la bonificación del 10% por buen cumplimiento y confirmó que hasta el 19 de febrero se puede pagar con descuento el saldo anual o la primera cuota del Inmobiliario Urbano.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) reglamentó este miércoles la aplicación de las bonificaciones previstas para el ejercicio fiscal 2026 en los arba-web.jpg básico y complementario , a los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas , al tiempo que recordó que hasta mañana, jueves 19 de febrero, hay plazo para abonar con beneficios la cuota 1 y el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Urbano , tanto en la planta edificada como en la baldía.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Normativa 8/2026 , publicada en el Boletín Oficial del distrito con la firma del titular del organismo, Cristian Girard , en el marco de la Resolución 39/2026 del Ministerio de Economía y de lo dispuesto por la Ley Impositiva 15.558 .

La normativa recuerda que la Resolución 39/2026 estableció: una bonificación del 15% del importe anual del tributo 2026 para quienes abonen el total hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota, siempre que no registren deudas exigibles por años no prescriptos sobre el bien; y una bonificación del 10% sobre cada cuota abonada en término en 2026 , también condicionada a no registrar deudas exigibles y a tener canceladas las cuotas correspondientes del ejercicio.

En ese marco, ARBA precisó ahora cuáles son las cuotas que deben estar pagadas para acceder al descuento del 10% por buen cumplimiento.

En el caso del Impuesto Inmobiliario (básico y complementario) y del Impuesto a los Automotores en embarcaciones deportivas o de recreación , el descuento del 10% se aplicará cuando el contribuyente: abone en término la cuota correspondiente de 2026; y tenga canceladas todas las cuotas vencidas del mismo ejercicio fiscal sobre el inmueble o embarcación; y cumpla las restantes condiciones previstas por la Resolución 39/2026.

Requisitos para vehículos automotores

Para el Impuesto a los Automotores en vehículos, la resolución establece un esquema progresivo. Para acceder al 10% en cada cuota 2026, el contribuyente deberá tener canceladas las cuotas vencidas del mismo año según el siguiente detalle:

Para pagar la cuota 1 o 2: no se exige tener cuotas previas canceladas .

Para la cuota 3: debe estar paga la cuota 1.

Para la cuota 4: deben estar pagas la 1 y 2.

Para la cuota 5: deben estar pagas la 1, 2 y 3.

Y así sucesivamente hasta la cuota 10, que requiere tener canceladas las cuotas 1 a 8.

La Resolución Normativa 8/2026 establece que estas disposiciones regirán para el cálculo de los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y entran en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Vence la cuota 1 del Inmobiliario Urbano

En paralelo, ARBA recordó que hasta este jueves 19 de febrero se puede abonar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Urbano.

Quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del vencimiento accederán al 15% de descuento, siempre que la partida no registre deudas exigibles correspondientes a períodos no prescriptos.

En tanto, quienes elijan pagar por cuota podrán obtener el 10% de bonificación en cada vencimiento, si mantienen buen comportamiento fiscal, es decir, sin deudas exigibles de años anteriores no prescriptos y abonando cada cuota dentro del plazo establecido.

Ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Para realizar el pago se puede ingresar al sitio oficial de ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos. También está disponible el pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, vigente hasta la fecha de cada vencimiento.

Quienes prefieran hacerlo de manera presencial podrán pagar en entidades bancarias habilitadas y en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.