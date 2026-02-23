La estadística que liquida a Marcelo Gallardo: River tiene la peor racha del fútbol argentino actual y de su historia + Seguir en









Hoy por hoy, no hay peor equipo que River en la Primera División del fútbol argentino. Así lo demuestra una estadística, donde el "Millonario" supera a equipos que pelean por no descender.

River volvió a perder y acumula tres derrotas al hilo. Tras la derrota ante Vélez, acumula 14 derrotas en los últimos 20 partidos oficiales en total. No sólo eso, sino que en lo que respecta únicamente a torneo local atraviesa la peor racha de los 30 equipos de la Liga Profesional.

Estas estadísticas reflejan lo increible que es el fútbol, ya que pese a ser el entrenador más exitoso de la historia de River, en su segundo ciclo Marcelo Gallardo lleva adelante la peor campaña alguna vez vista en el equipo de Núñez. Un inesperado giro de 180 grados.

Lo cierto es que River lleva 10 derrotas en los últimos 15 partidos por la Liga Profesional de Fútbol. Dicha cifra, es la peor racha de todo el fútbol argentino, lo que deja en evidencia la pésima actualidad en la que está inmerso.

Tal es así este presente que, Newell’s y Atlético Tucumán acumulan 9, conjuntos que están luchando por la permanencia en Primera División de manera anticipada.

Hay un dato que da mayor contexto a este momento, pero que agrava la cuestión: es comparable con una racha de hace 115 años. Es que en aquella época tan lejana, más precisamente entre 1910 y 1911, fue la última vez que River perdió 13 de 20 partidos.

La crisis deportiva en River es total: está firmado una campaña de descenso y, si bien falta mucho para fin de año, debe tener las alarmas encendidas para que luego no sea demasiado tarde.