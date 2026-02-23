Un smartphone con conexión satelital directa: de qué se trata la nueva ambición de Starlink + Seguir en









Esta tecnología reestructura la posición de Space X dentro del mercado y abre otro modelo de negocios para la empresa.

Una tecnología que permite conectar un dispositivo móvil a la red satelital sin empresas intermediarias.

Starlink presenta un dispositivo que permite llevar la conectividad móvil fuera del alcance de las redes terrestres. Se trata de un smartphone que funcionaría conectado a satélites y podría modificar el modelo de negocios de las operadoras de telefonía móvil tal y cómo las conocemos.

Este proyecto tiene como objetivo evolucionar el mundo de las telecomunicaciones y permitir un enlace directo entre el dispositivo y el satélite sin necesidad de otras empresas intermediarias. Esto es posible a través de la tecnología “direct to cell”, que SpaceX ya comenzó a circular cómo opción dentro de sus paquetes de compra.

Este nuevo sistema redefine el rol de Starlink dentro del mundo de la tecnología, más bien abre una puerta extra de ingresos económicos cómo proveedor de servicios, ya que el dispositivo esta diseñado para operar con la constelación de satélites Starlink V3, ubicados a unos 550 kilómetros de la superficie terrestre. Estos se consideran satélites de orbita baja, los mismos reducen la latencia y permiten una conexión igual a la alcanzable con las redes de tecnología 4G.

starlink apple Estrategia de lanzamiento global Aunque todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento, se prevé la expansión de esta tecnología para el próximo año. Actualmente las pruebas comerciales de “direct to cell” ya funcionan en Estados Unidos a través de un acuerdo con T-Mobile el cual presenta un esquema de suscripción de US$ 10 mensuales.

En la Argentina, el impacto potencial es significativo ya que sería una competencia consciente a empresas de telefonía móvil cómo son Claro, Movistar y Personal, situación que daría efectos posibles sobre precios, cobertura y alianzas estratégicas. Más teniendo en cuenta que Starlink ya supera los 490.000 accesos satelitales activos en el país con cobertura en zonas rurales y sectores de minería, energía y agro entre los principales usuarios.

