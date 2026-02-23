Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo será la celebración de la diva + Seguir en









El cumpleaños de la conductora se ha convertido en un “evento nacional” esperado tanto por allegados como por la prensa.

La conductora se mantiene vigente a sus 99 años.

La legendaria conductora Mirtha Legrand se prepara para festejar sus 99 años en una reunión íntima que, como cada año, tendrá lugar en la residencia de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque.

La celebración promete combinar la calidez familiar con la presencia de destacados referentes del espectáculo argentino que se reunirán para celebrar a la diva de los almuerzos.

Entre los invitados se encuentran Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes se sumarán a la mesa para homenajear a la conductora. La organización del evento está a cargo de Ramiro Arzuaga, el colaborador de Mirtha que hace más de 10 años es el encargado coordinar todos los detalles del evento.

Según adelantaron fuentes cercanas, Mirtha recibirá a sus invitados en la noche del lunes. Además, lucirá dos cambios de vestidos, realizados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, aunque todavía no se sabe cuáles serán los colores elegidos por la estrella máxima de la TV.

Mirtha Legrand es un ícono de la cultura argentina y su cumpleaños será una mezcla de homenaje, afectos y admiración que refleja su vida y trayectoria de quien se mantiene vigente a lo largo de 70 años de historia televisiva.

La emoción de Mirtha Legrand con el regreso de Jimena Monteverde a su programa Luego de la polémica que surgió por la ausencia de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand, este sábado la cocinera volvió a aparecer y despertó la emoción hasta las lágrimas de la conductora. “Me hacés llorar, fue tan escandaloso todo lo que se dijo”, lanzó la diva sin tapujos e hizo emocionar a la propia cocinera, quien tampoco pudo contener la emoción: “Para mí es un orgullo estar en esta mesa y estoy muy feliz de estar con vos y que estés tan linda, tan bien y tan maravillosa. Tus palabras no las dice cualquiera en este medio, solamente la número uno se juega por su equipo”.