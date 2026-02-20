Un motoquero mató a golpes a un automovilista tras una discusión de tránsito + Seguir en









Todo comenzó cuando, al discutir, el dueño del auto tomó un palo para agredir al motociclista. El joven, para defenderse, le respondió con otra agresión y terminó tumbándolo.

Un motociclista de 25 años abordó a un automovilista de 51 años luego de un choque entre sus vehículos. Captura

Un motoquero de 25 años mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Fue tras un choque entre ambos vehículos cuando el conductor del auto fue abatido en segundos.

Todo ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366 el jueves por la tarde, tras un siniestro entre el auto manejado por el hombre de 51 años, y la moto del joven. Por motivos que se están investigando, ambos comenzaron a discutir por el incidente de tránsito hasta que la situación de salió de control.

La filmación del hecho muestra que en un momento el dueño del auto tomó un palo, se dirigió hacia el motociclista y comenzó a golpearlo. El joven, para defenderse, le respondió con otra agresión y terminó tumbándolo.

Sin embargo, el joven siguió golpeándolo en el piso dos veces, hasta matarlo. El diario local de Berazategui La Misión indicó que al lugar arribaron de inmediato dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató la muerte de la víctima.

Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas de ayer, para su traslado a la Morgue Judicial.Por su parte, el joven de 25 años fue aprehendido y trasladado a la Seccional 2da de Ranelagh bajo la calificación de homicidio.

