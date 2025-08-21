La revolución logística de los camiones bitrenes ayudará al impulso de la industria

Desde el sector empresario destacaron esta nueva medida y remarcaron: "Mientras no haya un plan vinculado a los trenes, estos vehículos representan una alternativa excelente".

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1196/2025 del Ministerio de Economía , el Gobierno oficializó la libre circulación de camiones bitrenes en todo el país , sin restricciones horarias.

La norma, publicada el martes pasado, habilita el tránsito de este tipo de transporte de carga de gran porte, que se caracteriza por la unión de un camión tractor con dos semirremolques enganchados entre sí mediante un sistema de acople especial, de hasta 30,25 metros de longitud, en la totalidad de la red vial nacional, con excepción de tramos en rutas montañosas d e Salta, Jujuy, Tucumán y Chubut y puentes cuya capacidad portante es inferior a 75 toneladas.

El operador Yusen Logistics Argentina ya viene trabajando desde marzo pasado con bitrenes (que habían sido autorizados excepcionalmente) entre la terminal Río de la Plata del Puerto de Buenos Aires y las instalaciones de Toyota en la localidad bonaerense de Zárate.

“El paso que ya dimos con la operación entre el Puerto de Buenos Aires y Zárate fue fundamental para demostrar que, mediante bitrenes, logramos mayor eficiencia, seguridad y sustentabilidad. Mejoramos la seguridad, la sustentabilidad y la competitividad logística”, explicó Carlos Marazzi, presidente de Yusen Logistics Argentina.

En efecto, el uso de bitrenes, en este caso, conformados por un tractor Scania y semirremolques Vulcano con capacidad de carga de hasta 75 toneladas de autopartes divididas en dos contenedores- permite transportar hasta un 70% más de cargas por viaje, en comparación con un camión tradicional. La reducción en la cantidad de viajes disminuye el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 30%.

Foto: LN

“Estas unidades logran ahorros operativos de hasta un 20%. En materia de repuestos, la marca garantiza una disponibilidad superior al 97%, lo que disminuye riesgos de paradas prolongadas, mientras que el correcto cuidado de los neumáticos extiende su vida útil y contribuye a la seguridad vial. Todos estos datos surgen del desarrollo de la operación. Esto significa que, con esta herramienta, se puede lograr una gran eficiencia en la logística”, continúa el ejecutivo.

Cabe añadir que, gracias a su diseño con ejes articulados, los bitrenes distribuyen mejor el peso, reducen el riesgo de vuelco y mejoran la estabilidad en maniobras complejas. Además, cuentan con frenos ABS y EBS en todos sus ejes, lo que acorta la distancia de frenado y minimiza accidentes.

“Tenemos un país muy extenso. Esta resolución ayuda a la industria petrolera, a la automotriz, al campo, la minería y a toda actividad. Mientras no haya un plan vinculado a los trenes, los bitrenes representan una alternativa excelente”, completa el presidente de Yusen Logistics Argentina.

San Luis, la provincia que abrió el camino de los camiones bitrenes en la Argentina

San Luis fue pionera en la incorporación de los bitrenes al transporte nacional. La provincia habilitó su circulación en 2016, tras invertir en autopistas seguras y señalización específica, adelantándose a la normativa nacional que recién se consolidó años más tarde. La apuesta respondió a la necesidad de bajar costos, mejorar la competitividad y elevar la seguridad vial.

La experiencia puntana funcionó como modelo para el resto del país. Los bitrenes, con mayor capacidad de carga que los camiones tradicionales, lograron reducir hasta un 30% los costos logísticos y optimizar el consumo de combustible, acompañados por capacitaciones a choferes y estrictos controles técnicos.

Finalmente, en agosto de 2025, el Ministerio de Economía oficializó a través de la Resolución 1196 la libre circulación de estos vehículos en toda la Red Vial Nacional. Con esta medida, dejaron de ser necesarios los permisos individuales y corredores exclusivos, marcando un hito en la modernización del transporte de cargas en Argentina.