El Gobierno autorizó la circulación plena de bitrenes en rutas de todo el país

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, busca simplificar el esquema normativo, mejorar la previsibilidad y reducir la burocracia que afectaba al sector

El Gobierno oficializó, mediante la Resolución 1196/2025 publicada en el Boletín Oficial , la libre circulación de camiones bitrenes en todo el territorio argentino . La medida elimina las restricciones horarias y establece que solo en aquellos tramos donde se identifiquen riesgos para la seguridad vial será necesaria una autorización técnica previa.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía , busca simplificar el esquema normativo, mejorar la previsibilidad y reducir la burocracia que afectaba al sector. Hasta ahora, solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes y, en la provincia de Buenos Aires, apenas el 11%.

Con este cambio, se unifica el tratamiento administrativo para todas las categorías de estos vehículos, eliminando trámites adicionales que demoraban más de 90 días en el caso de la categoría 3 . Según la normativa anterior, este segmento (con una longitud de hasta 30,25 metros y un peso de 75 toneladas) enfrentaba exigencias que ya no resultaban justificadas.

En este marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida oficializada en el Boletín Oficial de la recha: "La Resolución 1196/2025, con firma de @LuisCaputoAR, habilita la circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga) por casi la totalidad de la red vial nacional. El cambio permite un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país"

"Hasta ahora, los bitrenes de mayor porte solo podían circular por tramos muy específicos, inconexos y que cubrían apenas un tercio del total de las rutas nacionales (ver imagen). Con la normativa anterior, un bitren de más de 25,5 metros que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias, ¡ni haciendo todos los desvíos posibles! Se pedía, además un permiso para circular -¡por camión!- que, en condiciones “normales”, demoraba meses en aprobarse" , detalló el funcionario sobre la legislación actual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1957773145043050808&partner=&hide_thread=false LIBERAMOS LA CIRCULACIÓN DE BITRENES EN TODO EL PAÍS BAJANDO LOS COSTOS DE LA LOGÍSTICA PARA LA PRODUCCIÓN. La Resolución 1196/2025, con firma de @LuisCaputoAR, habilita la circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga) por casi… pic.twitter.com/qsIHL28hkn — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 19, 2025

Luego, afirmó que la justificación detrás de este sistema era que "había rotondas o segmentos donde los bitrenes, por tamaño, no logran circular" y en ese sentido denunció: "Pero pensándolo un poco esto no tiene lógica alguna. Hay calles angostas por las que un camión común no puede circular, puentes con capacidad máxima que es superada por camiones comunes, o alturas máximas que hay que observar, etc.; pero nada de eso lleva a la necesidad de exigir un permiso previo de circulación".

Sobre la nueva normativa, Sturzenegger detalló: "Por ello la nueva norma da un giro conceptual de 180°. A partir de ahora los bitrenes podrán transitar libremente por el 100% de la red, sin diferenciar por tamaño. Solo se requerirá permiso en unas pocas curvas muy pronunciadas (son 55 curvas en rutas montañosas de Salta, Jujuy y Tucumán -y una en Chubut-) donde las curvas obligarían a cortar el tránsito para acomodar el radio de giro".

Por último, el ministro sentenció: "Estamos cambiando las reglas del juego del transporte en Argentina. Más carga por viaje permite menos viajes y menos combustible por tonelada: transportar más con menos ahora es posible. Menores costos, es mayor productividad, y libertad para crecer. Un paso más cerca de la libertad que nos pide el presidente @JMilei. VLLC!"

Qué son los bitrenes

Los bitrenes son unidades conformadas por un camión tractor y dos remolques, con capacidad de transportar hasta un 75% más que un camión convencional. Su uso permite reducir costos logísticos, mejorar la seguridad operativa y disminuir las emisiones contaminantes.

La nueva disposición también armoniza la legislación nacional con la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, evitando contradicciones en horarios y zonas de circulación. Para el Gobierno, este paso significa modernizar el marco regulatorio del transporte de cargas y avanzar en la competitividad de la logística en beneficio de la producción y el desarrollo del país.