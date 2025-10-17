La Secretaría de Energía autorizó el ingreso al mercado eléctrico mayorista de un nuevo parque solar en La Rioja







El Ministerio de Economía habilitó a la empresa Arauco Solar Aimogasta S.A.U. como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista para su parque fotovoltaico de 5 MW ubicado en el departamento Arauco.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, autorizó el ingreso al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la empresa Arauco Solar Aimogasta S.A.U. como agente generador para su Parque Solar Fotovoltaico Aimogasta Solar I, con una potencia instalada de 5 megavatios (MW).

El emprendimiento se encuentra en el departamento Arauco, provincia de La Rioja, y se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el nivel de 33 kilovoltios (kV), sobre la línea Aimogasta–Arauco, bajo jurisdicción de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (Edelar).

Según la Resolución 395/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la medida se adoptó luego de que CAMMESA verificara que la empresa cumplía con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en el marco de los “Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y Cálculo de Precios en el MEM”.

La Secretaría de Ambiente de La Rioja había aprobado previamente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Además, la norma instruye a CAMMESA a que los sobrecostos o penalidades derivados de eventuales indisponibilidades sean cargados a la empresa titular del parque solar.

La resolución lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

