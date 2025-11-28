En qué invertir el aguinaldo de diciembre 2025: claves para armar una cartera según cada perfil de riesgo Por Agustina Savoia + Seguir en









El aguinaldo de diciembre llega en un contexto de mayor estabilidad financiera y tasas más ordenadas. En este escenario, surgen distintas estrategias para invertir según el perfil de riesgo: desde renta fija en dólares hasta acciones globales y fondos diversificados.

Aguinaldo. Muchos trabajadores vuelven a plantearse la misma pregunta: cómo invertir ese ingreso extra en un cierre de año que muestra un mercado más ordenado y niveles de estabilidad poco frecuentes para la economía argentina. Depositphotos

Con la llegada del medio aguinaldo de diciembre, muchos trabajadores vuelven a plantearse la misma pregunta: cómo invertir ese ingreso extra en un cierre de año que muestra un mercado más ordenado y niveles de estabilidad poco frecuentes para la economía argentina. En este contexto, los dólares financieros se mantienen sin presiones relevantes y los bonos corporativos consolidados como la opción más firme dentro de la renta fija en moneda dura. Al mismo tiempo, el peso recuperó atractivo como activo financiero gracias a fondos diversificados y estrategias de carry que continúan siendo competitivas en un escenario de inflación moderada.

En el plano internacional, se destacan las oportunidades selectivas en acciones de calidad, sectores defensivos y compañías con crecimiento comprobado, que funcionan como complemento natural para quienes buscan diversificar y salir del riesgo local.

Sobre esa base, se presentan tres carteras modelo para distintos perfiles de inversor -conservador, moderado y agresivo- que pueden servir como guía para decidir dónde colocar el aguinaldo según el nivel de riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir.

Perfil conservador Objetivo: preservar capital, dolarizar sin volatilidad y mantener previsibilidad. Pensado para quienes priorizan resguardo en dólares con emisores de primera línea.

20% en ON Tecpetrol 2030/2031. Emisor sólido del sector energético , con métricas financieras robustas y cupones en dólares. Bajísimo riesgo relativo dentro del universo corporativo argentino.

20% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO). La compañía con mejores balances del sector energético . Historial impecable de pagos, generación estable de caja y fuerte posicionamiento en Vaca Muerta .

10% en CEDEAR Coca-Cola (KO). Activo defensivo por excelencia : consumo estable, presencia global, bajo beta y flujo de caja previsible.

50% en FCI Cocos Ahorro USD. Fondo compuesto por ONs de alta calidad crediticia, ideal para dolarizar sin riesgo soberano y con liquidez diaria 24/7. Perfil moderado Objetivo: equilibrar rendimiento en pesos, dolarización vía corporativos y exposición selectiva a acciones globales.

15% en ON Tecpetrol 2030/2031.

15% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO).

15% en CEDEARs defensivos: 5% UnitedHealth (UNH) 5% Coca-Cola (KO) 5% Berkshire Hathaway (BRKB) Un mix equilibrado entre salud , consumo básico y value global , que aporta estabilidad y baja volatilidad frente al riesgo local.

30% en FCI Cocos Dólares Plus , con rentabilidad competitiva en USD.

25% en FCI Cocos Rendimiento (pesos). Fundamentos clave UnitedHealth: líder absoluto del sector salud en EE.UU., con crecimiento sostenido en ingresos y servicios médicos. Excelente compounder a largo plazo.

Berkshire Hathaway: la holding de calidad por excelencia (seguros, energía, transporte, Apple). Caja extraordinaria y bajo nivel de deuda.

Coca-Cola: clásico de consumo básico, altamente defensiva y estable incluso en ciclos recesivos. Perfil agresivo Objetivo: maximizar retorno aceptando volatilidad. Combina equity argentino, global y carry en dólares, con un sesgo marcado hacia crecimiento. 15% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO).

20% en FCI Cocos Dólares Plus.

20% en FCI Cocos Acciones , con exposición diversificada al equity argentino mediante gestión activa.

10% en FCI Cocos Rendimiento (pesos).

35% en CEDEARs y ETFs globales: 15% Berkshire Hathaway 5% Meta (META) 5% Spotify (SPOT) 5% Nubank (NU) 5% ETF XLV (sector salud)

Por qué estos activos Meta Platforms: fuerte crecimiento en publicidad digital , impulso por IA aplicada a segmentación y mejoras en eficiencia operativa.

Spotify: líder global en streaming de audio . Mejora de márgenes por subas de precios y expansión en podcasts y audiolibros. Aporta alto potencial de crecimiento .

Nubank: el banco digital más grande de LatAm , con crecimiento de doble dígito y múltiplos razonables para su ritmo de expansión.

Sector Salud (XLV): exposición a farmacéuticas, equipamiento médico y seguros de salud. Aporta una pata defensiva que suaviza la volatilidad. Asesora financiera de Cocos Gold

