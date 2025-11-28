Con la llegada del medio aguinaldo de diciembre, muchos trabajadores vuelven a plantearse la misma pregunta: cómo invertir ese ingreso extra en un cierre de año que muestra un mercado más ordenado y niveles de estabilidad poco frecuentes para la economía argentina. En este contexto, los dólares financieros se mantienen sin presiones relevantes y los bonos corporativos consolidados como la opción más firme dentro de la renta fija en moneda dura. Al mismo tiempo, el peso recuperó atractivo como activo financiero gracias a fondos diversificados y estrategias de carry que continúan siendo competitivas en un escenario de inflación moderada.
En qué invertir el aguinaldo de diciembre 2025: claves para armar una cartera según cada perfil de riesgo
El aguinaldo de diciembre llega en un contexto de mayor estabilidad financiera y tasas más ordenadas. En este escenario, surgen distintas estrategias para invertir según el perfil de riesgo: desde renta fija en dólares hasta acciones globales y fondos diversificados.
En el plano internacional, se destacan las oportunidades selectivas en acciones de calidad, sectores defensivos y compañías con crecimiento comprobado, que funcionan como complemento natural para quienes buscan diversificar y salir del riesgo local.
Sobre esa base, se presentan tres carteras modelo para distintos perfiles de inversor -conservador, moderado y agresivo- que pueden servir como guía para decidir dónde colocar el aguinaldo según el nivel de riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir.
Perfil conservador
Objetivo: preservar capital, dolarizar sin volatilidad y mantener previsibilidad. Pensado para quienes priorizan resguardo en dólares con emisores de primera línea.
20% en ON Tecpetrol 2030/2031. Emisor sólido del sector energético, con métricas financieras robustas y cupones en dólares. Bajísimo riesgo relativo dentro del universo corporativo argentino.
20% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO). La compañía con mejores balances del sector energético. Historial impecable de pagos, generación estable de caja y fuerte posicionamiento en Vaca Muerta.
10% en CEDEAR Coca-Cola (KO). Activo defensivo por excelencia: consumo estable, presencia global, bajo beta y flujo de caja previsible.
50% en FCI Cocos Ahorro USD. Fondo compuesto por ONs de alta calidad crediticia, ideal para dolarizar sin riesgo soberano y con liquidez diaria 24/7.
Perfil moderado
Objetivo: equilibrar rendimiento en pesos, dolarización vía corporativos y exposición selectiva a acciones globales.
15% en ON Tecpetrol 2030/2031.
15% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO).
15% en CEDEARs defensivos:
5% UnitedHealth (UNH)
5% Coca-Cola (KO)
5% Berkshire Hathaway (BRKB)
Un mix equilibrado entre salud, consumo básico y value global, que aporta estabilidad y baja volatilidad frente al riesgo local.
30% en FCI Cocos Dólares Plus, con rentabilidad competitiva en USD.
25% en FCI Cocos Rendimiento (pesos).
Fundamentos clave
UnitedHealth: líder absoluto del sector salud en EE.UU., con crecimiento sostenido en ingresos y servicios médicos. Excelente compounder a largo plazo.
Berkshire Hathaway: la holding de calidad por excelencia (seguros, energía, transporte, Apple). Caja extraordinaria y bajo nivel de deuda.
Coca-Cola: clásico de consumo básico, altamente defensiva y estable incluso en ciclos recesivos.
Perfil agresivo
Objetivo: maximizar retorno aceptando volatilidad. Combina equity argentino, global y carry en dólares, con un sesgo marcado hacia crecimiento.
15% en ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO).
-
20% en FCI Cocos Dólares Plus.
20% en FCI Cocos Acciones, con exposición diversificada al equity argentino mediante gestión activa.
10% en FCI Cocos Rendimiento (pesos).
35% en CEDEARs y ETFs globales:
15% Berkshire Hathaway
5% Meta (META)
5% Spotify (SPOT)
5% Nubank (NU)
5% ETF XLV (sector salud)
-
Por qué estos activos
Meta Platforms: fuerte crecimiento en publicidad digital, impulso por IA aplicada a segmentación y mejoras en eficiencia operativa.
Spotify: líder global en streaming de audio. Mejora de márgenes por subas de precios y expansión en podcasts y audiolibros. Aporta alto potencial de crecimiento.
Nubank: el banco digital más grande de LatAm, con crecimiento de doble dígito y múltiplos razonables para su ritmo de expansión.
Sector Salud (XLV): exposición a farmacéuticas, equipamiento médico y seguros de salud. Aporta una pata defensiva que suaviza la volatilidad.
Asesora financiera de Cocos Gold
