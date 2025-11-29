El restaurante de cocina vietnamita que ya es un clásico porteño + Seguir en









Un espacio moderno que rinde culto al street food vietnamita en la ciudad. Una propuesta que recrea sus platos típicos, con materia prima de alta calidad, ingredientes naturales y sabores diferentes para descubrir. Presente en San Telmo, Retiro y Palermo

Saigón Noodle Bar, la experiencia de comer como si estuvieses en Vietnam, desde Buenos Aires.

Saigón Noodle Bar se transformó en un enclave obligado para quienes buscan sabores del sudeste asiático preparados con identidad, técnica y registro urbano. Con presencia en San Telmo, Retiro y Palermo, la marca nació en 2016 de la mano del empresario Matías McLurg, quien se propuso acercar la comida más típica de Vietnam a los paladares locales, inspirado por sus años en Francia y por el vínculo cotidiano que ese país mantiene con esta gastronomía en puestos y locales que funcionan día y noche.

El primer Saigón se levantó sobre un antiguo bodegón español en San Telmo y desde el comienzo se destacó por su atmósfera descontracturada, actual y accesible. Hoy, sus tres locales mantienen el mismo estilo: barras con cocina a la vista, materiales como hierro y madera, una iluminación cálida y un neón que reza “Pho Open”, un guiño directo a su plato emblema. La propuesta se completa con una carta especializada en un producto fresco, de elaboración propia y una experiencia dinámica tanto para comer en el salón como para llevar.

LOCURA En el menú, los sabores auténticos de Vietnam aparecen desde las entradas. Sus Spring Rolls, unos arrollados de papel de arroz con langostinos, panceta, fideos y hierbas frescas, se convirtieron en un clásico indiscutido, acompañados con salsa de maní y Nuoc Cham. También sobresalen los Nems fritos de cerdo, crujientes y perfumados, y su versión vegana con tofu marinado y vegetales. La carta continúa con platos fuertes como el Bo Luc Lac, el hit indiscutible del lugar: trozos de ojo de bife salteados en manteca con salsa tradicional, huevo frito, tomates cherry y cilantro.

En la sección dulce, Saigón presenta dos incorporaciones que amplían su universo de sabores. El Ca Phe Trung, una deconstrucción del café vietnamita que combina gelatina de café tostado con leche endulzada, sabayón y chocolate rallado. A su vez, el Chuoi Nuong ofrece banana asada con sticky rice, leche de coco y castañas de cajú.

eSTA LOCURA Las bebidas merecen destacarse, sobre todo por la presencia del café vietnamita frío en tres versiones: Ca Phe Den (café negro), Ca Phe Dua (con leche condensada y crema de coco) y Ca Phe Sua Da (café con leche condensada).

La carta se completa con kombuchas frutales, cervezas de autor como la Viet Kong Session IPA, limonadas, vinos seleccionados y aperitivos. Con horario extendido de 12 a 00 todos los días, Saigón Noodle Bar confirma su lugar como uno de los referentes más nítidos, genuinos y accesibles de la cocina vietnamita contemporánea en Buenos Aires.