Dólar CCL: la CNV anunció una nueva flexibilización para los inversores extranjeros de corto plazo

La CNV aprobó una nueva excepción para los inversores extranjeros, en este caso, a las restricciones del límite diario de $200 millones respecto a las transferencias de valores negociables a entidades depositarias del exterior.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una nueva excepción para los inversores extranjeros, en este caso, a las restricciones del límite diario de $200 millones respecto a las transferencias de valores negociables a entidades depositarias del exterior. Aplica a bonos del Tesoro reinvertidos, con amortización mínima de 180 días desde emisión.

La nueva excepción, que es adicional a las ya existentes, establece que el límite diario no aplica a transferencias siempre y cuando:

Se trate de valores negociables emitidos por el Tesoro Nacional - cualquiera sea la ley de emisión y cualquiera sea el plazo de su amortización-, cuando hubieran sido previamente adquiridos y acreditados como resultado de un proceso de reinversión de los servicios de valores negociables emitidos por el Tesoro Nacional

- cualquiera sea la ley de emisión y cualquiera sea el plazo de su amortización-, cuando hubieran sido previamente adquiridos y acreditados como Estos bonos tienen que ser pagaderos en pesos en el país, con fecha/s de amortización total o parcial, no inferior/es a ciento ochenta (180) días desde su emisión

tienen que ser pagaderos en en el país, con fecha/s de amortización total o parcial, Adquiridos en colocación o licitación primaria, hasta el valor nominal total así suscripto de la respectiva especie, por hasta el importe correspondiente a dichos servicios y el producido de sus sucesivas reinversiones. En este sentido, el presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que "continuamos quitando restricciones, es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión", y agregó que "hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo, impulsar la normalización del mercado de capitales, hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria".

