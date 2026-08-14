Del auge energético al potencial para el real estate, una mirada sobre Vaca Muerta

El boom de Vaca Muerta va más allá de la energía y proyecta un crecimiento en la región por el derrame de la actividad que trae grandes oportunidades para el real estate y las inversiones inmobiliarias.

Vaca Muerta está más viva que nunca. La cuenca desde la que se produce la mayor cantidad de petróleo y gas de la Argentina gana cada vez más interés de inversores nacionales y extranjeros. Pero no solo del sector energético; también atrae las miradas de otros como el real estate ante la mayor migración hacia el nuevo motor productivo del país.

El potencial de la joya energética fue abordado en el marco del Foro de Inversiones Vaca Muerta, organizado por Grupo SG, del que participaron desarrolladores y referentes del sector del real estate, pero que tuvo como apertura y plato fuerte al titular de YPF, Horacio Marín . El ejecutivo trazó el potencial a largo plazo para las zonas cercanas a la cuenca, que generan interés en el desarrollo de viviendas y todo tipo de desarrollos inmobiliarios pensando en el crecimiento proyectado de las ciudades y pueblos de la región.

Principalmente, hay tres lugares que atraen la atención: Rincón de los Sauces, Añelo, y Plaza Huincul . Se trata de las zonas donde la industria petrolera está en mayor actividad y que atrae cada vez más gente en busca de oportunidades laborales. No solo directos en las empresas de energía, sino también en servicios vinculados, comercios y otras actividades. Lo que podríamos decir el “derrame” de Vaca Muerta hacia el desarrollo de nuevas oportunidades. Y así lo definió Damián Lopo, CEO de NLK Capital: “Esto llegó para quedarse”.

“Con 45.000 puestos de trabajos constantes, entre directos e indirectos, se van a necesitar viviendas y servicios”, aseguró Marín respecto a Vaca Muerta y en especial a la provincia de Neuquén. Por caso, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, advirtió sobre la necesidad de ordenar el crecimiento de la ciudad neuquina para evitar un colapso de la infraestructura. Se estima que la población en la zona podría llegar al millón de habitantes para 2050, lo que representa un crecimiento superior al 8.000%.

"Se empieza a hablar de Vaca Muerta en 2011, por entonces teníamos 1.500 habitantes, hoy tenemos más de 12.000", dijo Banderet y agregó que "en 2031 vamos a superar los 50.000”. Al mismo tiempo, consideró que hubo "faltó previsibilidad” de los distintos niveles de gobierno para atender el cambio demográfico, y ejemplificó con que la coparticipación que la provincia gira al distrito es el mismo porcentaje de 0,08% que cuando sus habitantes eran menos de 500. Otra paradoja: la región productora de gas no contaba con ese servicio para la población local.

Durante el foro expusieron 14 desarrolladores de real estate que están apostando al crecimiento de Vaca Muerta y zonas aledañas. Todos destacaron importantes rentabilidades en las inversiones inmobiliarias, que además van en aumento, tanto en viviendas para los empleados estables como para alojamiento temporario. Se imponen las construcciones modulares de calidad, dado que el ritmo de crecimiento requiere de un rápido desarrollo, y que responden a interesados con altos ingresos: los datos marcan que los salarios en Neuquén están 78% por encima del promedio general.

Algunos de los proyectos están pensados puramente para el segmento premium. Por caso, uno de los empresarios del sector comentó que el alojamiento en su proyecto ronda entre los u$s160 y u$s180 la noche, mucho más que en Buenos Aires. También florecen los edificios para oficinas dado que las empresas necesitan la infraestructura para hacer negocios en la zona, donde se instalan grandes petroleras y mineras. Respecto a la rentabilidad, la invitación para los inversores es tentadora: hasta 15% en dólares.

Uno de los expositores, José Ruiz Rodríguez, socio gerente de NEOS y Saltapor NQN, comentó que su compañía está construyendo hoteles 4 estrellas en la región, además de otros proyectos modulares en los que hicieron pie al ver el potencial que prometía Añelo. Estimó que la ciudad podría alcanzar en los próximos año los 500.000 habitantes.

Por su parte, Alan Piñeiro, de La Barceloneta y Grupo Marting, explicó que la apuesta está en desarrollar un ecosistema corporativo, pensado para responder a las nuevas necesidades que genera el crecimiento de la actividad energética y el desarrollo de Vaca Muerta. "Porque cuando un territorio crece, también crece la necesidad de crear espacios, servicios y soluciones que acompañen a las personas y empresas que son parte de esa transformación", sostuvo.

Facundo Veas, de ASPA, destacó la instalación de tres hoteles de la cadena Hilton en la región, además de otros proyectos de alojamiento. En total planifican unos 8.000 metros cuadrados de construcción en un masterplan. Confió en que el desarrollo de Vaca Muerta derramará crecimiento a toda la región y otras actividades, con el surgimiento de más comercios y ofertas gastronómicas.

Luego del foro queda una conclusión. El boom de Vaca Muerta va más allá de la energía y proyecta un crecimiento en la región por el derrame de la actividad que trae grandes oportunidades para el real estate y las inversiones inmobiliarias.