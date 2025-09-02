La UIA presentó su "Nuevo Contrato Productivo" con 10 puntos entre los que destaca la estabilidad macro

El documento firmado por las entidades que componen la central fabril es un decálogo de ideas que no hace referencia empresa al superávit fiscal como elemento indispensable para la política económica.

La Unión Industrial Argentina (UIA) dio a conocer este martes un decálogo de propuestas para el desarrollo de la Argentina , en el marco de la Celebración del Día de la Industria.

El documento consta de un preámbulo y 10 puntos en los cuales se convoca a los diferentes sectores de la vida pública a apoyar “la estabilidad macroeconómica” y el respeto por la institucionalidad y el diálogo público-privado.

El documento no hace mención expresa a la defensa del superávit fiscal tal cual sostiene el discurso del presidente, Javier Milei, quien quiere enviar al Congreso un proyecto de ley para prohibir los presupuestos deficitarios. Los puntos son los siguientes:

"Estamos convencidos de que la Argentina es un país con profunda vocación industrial, y que la industria debe ser protagonista del camino hacia el crecimiento y el desarrollo sustentable . Por ello, reafirmamos la importancia de fortalecer una agenda industrial renovada y federal, centrada en la generación de valor, el empleo de calidad, la integración territorial, la mejora continua de la competitividad y la inserción internacional.

Las uniones industriales regionales y las organizaciones sectoriales que conformamos la Unión Industrial Argentina (UIA) suscribimos este Nuevo Contrato Productivo, como un compromiso colectivo para coordinar esfuerzos, alinear estrategias y trabajar juntos en una agenda compartida que nos permita construir un sector industrial competitivo, eficiente y plenamente integrado al mundo.

Para lograrlo, no basta con políticas internas: es imprescindible construir una inserción internacional inteligente, acompañada de una reforma tributaria orientada a la competitividad. Esta debe incentivar la producción, la exportación y el agregado de valor, garantizar el acceso a mercados estratégicos y permitir la competencia en condiciones justas a nivel global. Al mismo tiempo, consolidar un mercado interno sólido —basado en la formalización de la economía y el resguardo frente a prácticas desleales como el dumping y la informalidad— resulta esencial para asegurar un crecimiento económico sostenido.

Este Nuevo Contrato expresa el respaldo institucional a la UIA como entidad de articulación y representación nacional, y asegura nuestro compromiso de trabajar con todos los actores de la sociedad -Estado, empresarios, trabajadores, sistema educativo y tecnológico- para fortalecer y rediseñar el rol del sector productivo como motor del progreso argentino. A través del decálogo que sigue, definimos los ejes prioritarios de trabajo que deben ser abordados para alcanzar este objetivo común. Sabemos que el camino requerirá tiempo, constancia y cooperación, pero también que los objetivos están claros y el rumbo está trazado".

Institucionalidad y relación público-privada

"El desarrollo productivo requiere un marco institucional sólido, basado en la seguridad jurídica, el respeto a los contratos y la devoción al orden democrático, la división de poderes y las instituciones republicanas. Es fundamental un diálogo fluido entre el Estado y el sector privado, que permita diseñar y sostener políticas industriales de largo plazo, basadas en la confianza mutua y la previsibilidad".

Orden macroeconómico

"La estabilidad macroeconómica, la baja inflación, el orden de las cuentas públicas y externas, la transparencia del Estado y su eficiencia operativa son condiciones esenciales para generar confianza, atraer inversiones y generar un entorno favorable al desarrollo industrial y al bienestar social".

Competitividad sistémica

"La industria argentina forma parte del sector transable de la economía: compite a diario con productos de otros países en calidad y precio. Por eso, es imprescindible nivelar las condiciones de competencia y eliminar la informalidad para reducir la competencia desleal. El compromiso con la competitividad sistémica debe abordar de manera integral el llamado “costo argentino estructural” , que incluye factores como un sistema impositivo distorsivo y de elevada presión fiscal, infraestructura deficiente, financiamiento escaso y costoso, sobrecostos logísticos, marcos regulatorios complejos y brechas en la formación de capital humano, entre otros. Argentina tiene la oportunidad de consolidar su desarrollo industrial y fortalecer la competitividad económica mediante inversiones estratégicas en energía y su infraestructura".

Exportación e inserción internacional

"La integración al mundo debe ser una herramienta para el desarrollo, la atracción de la inversión y la generación de empleo y divisas. Necesitamos fortalecer el Mercosur y generar acuerdos comerciales estratégicos con mercados clave que abran oportunidades para nuestras exportaciones. También es esencial eliminar impuestos distorsivos a las exportaciones, devolver tributos internos y asegurar condiciones simétricas de competencia frente a otros países. La política comercial debe estar al servicio de la producción, con esquemas ágiles y reglas que eviten efectos no deseados".

Desarrollo federal, equilibrado e integrado

"La industrialización debe ser un proyecto federal. Ninguna región ni sector puede desarrollarse de manera aislada. El futuro requiere una visión integradora que fortalezca las cadenas de valor y las economías regionales. Se necesitan políticas públicas que potencien las capacidades productivas de cada región y reduzcan las asimetrías que actualmente existen".

Modernización laboral

"Es imprescindible adaptar la legislación laboral a los desafíos del siglo XXI, reducir la litigiosidad, disminuir las cargas no salariales, promover la formalización y favorecer el aumento de la productividad interna de las empresas, dentro del marco del respeto a los derechos de los trabajadores".

Financiamiento productivo

"La inversión industrial requiere acceso al crédito de largo plazo. Es crítico contar con instrumentos financieros accesibles para las empresas industriales en general y especialmente adecuados para las PyMEs, que permitan sostener procesos de transformación productiva, modernización tecnológica y generación de empleo".

Inversión en infraestructura y logística

"La mejora de la conectividad física es clave para la competitividad. Necesitamos obras estratégicas que reduzcan costos logísticos, integren territorios y faciliten el acceso a mercados internos y externos. También es fundamental fortalecer los servicios públicos esenciales que condicionan el desarrollo territorial y social".

Compromiso con la ética y la sustentabilidad

"Promovemos una industria responsable, comprometida con el ambiente, el desarrollo social y la ética empresarial. La transparencia institucional, el diálogo intergeneracional y la formación de jóvenes dirigentes y empresarios son pilares de una Argentina industrial moderna".