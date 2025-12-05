Hidrovía: entidades usuarias celebraron los nuevos avances en el proceso licitatorio

Desde la Unión Industrial hasta las entidades cerealeras y las cámaras portuarias destacaron la puesta en marcha del procedimiento de observaciones, previa a la definición final del pliego.

Las entidades que representan a las compañías usuarias de la Hidrovía celebraron este viernes la decisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de abrir de manera formal el procedimiento de observaciones al proyecto de pliegos para la futura licitación de la Vía Navegable Troncal sobre los ríos Paraná y Paraguay. Aseguran que es un avance en el proceso y adelantaron que realizaran los aportes necesarios para lograr "un pliego competitivo y transparente".

La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita una instancia previa en la que sectores interesados podrán presentar observaciones durante un plazo de 10 días corridos, antes del llamado definitivo a licitación nacional e internacional para seleccionar al concesionario que asumirá las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado y redragado del corredor fluvial.

En ese marco, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas expresaron un "firme respaldo" al avance del proceso de licitación y destacaron que se lleva a cabo "en un ámbito técnico e institucional transparente" en el que intervienen participativamente provincias, usuarios, especialistas e instituciones. Ahora, además se le otorgará a las partes la posibilidad de realizar observaciones al proceso.

"Este esquema ha permitido construir consensos sólidos y reunir aportes clave para definir una vía navegable moderna, eficiente y sustentable", destacaron y resaltaron que la constitución de una vía navegable "más eficiente y previsible" es "esencial para mejorar la competitividad del comercio exterior argentino en general y del sector agroindustrial e industrial en particular, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la capacidad exportadora del país".

En palabras de las entidades, la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía, es "una infraestructura estratégica de largo plazo", cuyo desarrollo "no puede demorarse". "Están dadas las condiciones para avanzar y concluir un proceso licitatorio competitivo, de modo de contar con la adjudicación lo antes posible y asegurar previsibilidad para todos los actores vinculados al sistema", aseguraron.

El grupo de representantes de empresas del sector anticipó que analizarán "en detalle" los pliegos para realizar "todos los aportes necesarios", como han hecho hasta el momento durante el proceso, con el objetivo de "contribuir en la definición de un pliego verdaderamente competitivo, transparente y alineado con las necesidades de nuestra actividad".

La Vía Navegable Troncal, que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná -en el punto conocido como Confluencia- hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata, es considerada estratégica: concentra cerca de 60 terminales portuarias y canaliza aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

El proceso se enmarca en las facultades otorgadas a la ANPYN tras la reorganización del sector portuario dispuesta por el DNU 3/2025, que eliminó la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y ordenó la liquidación de la Administración General de Puertos (AGP), cuyo rol fue asumido por la nueva agencia.

La resolución también dispone la publicación, por 10 días, de los proyectos de pliegos y del informe de recomendaciones elaborado por la UNCTAD, organismo que participó de las Mesas de Diálogo Interdisciplinarias creadas para reencauzar el proceso licitatorio previo, anulado en febrero de este año para garantizar una mayor concurrencia de ofertas.

Las observaciones deberán enviarse por escrito al correo institucional [email protected], cumpliendo los requisitos establecidos en el formulario aprobado como Anexo I, disponible en el sitio oficial del organismo. Una vez concluida esta etapa, las áreas técnicas de la agencia evaluarán los aportes y elaborarán un informe final, que también será publicado.