La Unión Europea abrió un nuevo capítulo en la negociación para incorporar a Ucrania al organismo + Agregar ámbito en









El bloque comunitario habilitó el clúster 6, dedicado a las relaciones exteriores, y ratificó el respaldo político a la candidatura de Kiev. El Gobierno ucraniano mantiene el objetivo de completar las negociaciones técnicas antes de fines de 2027.

Bruselas volvió a respaldar el ingreso de Ucrania y destacó los avances realizados pese a la guerra con Rusia. Unión Europea

La Unión Europea dio este martes un nuevo paso en el proceso de adhesión de Ucrania al abrir el clúster 6, vinculado a las relaciones exteriores, durante la tercera Conferencia de Adhesión celebrada en Bruselas. La decisión representa el segundo bloque de negociación habilitado para Kiev y refuerza el respaldo político del bloque comunitario en medio de la guerra con Rusia. Según informó ANSA, la medida fue formalizada por el Consejo de la UE tras varios meses sin avances concretos en la candidatura ucraniana.

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El ministro irlandés para Asuntos Europeos, Thomas Byrne, quien representó a la presidencia rotatoria del Consejo, calificó la apertura del clúster como "un hito importante" y aseguró que demuestra el compromiso europeo con la ampliación del bloque. Además, destacó que Ucrania avanzó de manera significativa en la adecuación de su legislación al marco normativo comunitario, pese al contexto bélico. ANSA señaló que Byrne valoró especialmente el esfuerzo realizado por Kiev mientras continúa enfrentando la ofensiva rusa.

Kiev mantiene el objetivo de ingresar antes de 2028 El viceprimer ministro para la Integración Europea y Euroatlántica, Taras Kachka, afirmó que el Gobierno ucraniano mantiene sin cambios su hoja de ruta y aspira a completar el trabajo técnico antes de finales de 2027, para quedar en condiciones de convertirse en miembro pleno de la Unión Europea.

Según explicó el funcionario, Ucrania "no parte de cero", ya que buena parte del acervo comunitario fue incorporado a partir del Acuerdo de Asociación vigente con el bloque europeo. También sostuvo que todos los documentos necesarios para abrir los próximos capítulos ya fueron preparados y que el avance dependerá ahora del consenso entre los 27 Estados miembros.

Kachka consideró que la apertura de nuevos clústeres marca "la fase final de las negociaciones", etapa en la que Ucrania deberá demostrar que cumple con todos los requisitos exigidos para el ingreso al bloque. "Creo que todo irá bien", afirmó al ser consultado sobre el calendario de adhesión.

El funcionario también defendió los avances logrados en materia de Estado de derecho, uno de los capítulos históricamente más sensibles en las negociaciones con Bruselas. Destacó el funcionamiento de las instituciones, las reformas implementadas en el sistema judicial y sostuvo que esos cambios permiten considerar "razonable" la ambición de completar el proceso antes de que finalice el próximo año. Desde Bruselas, el mensaje volvió a ser de respaldo político. Byrne aseguró que la conferencia demuestra no solo el compromiso de la Unión Europea con la adhesión de Ucrania, sino también el compromiso de Kiev con "los valores europeos". Y cerró con una definición que resume el clima de la jornada: "Ucrania pertenece a la familia europea y esperamos darle la bienvenida como miembro de la Unión Europea".