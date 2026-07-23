El choque tuvo lugar en el barrio porteño de San Nicolás al impactar contra la estructura del Metrobus. El conductor permaneció encerrado en su auto durante más de tres horas.

Un hombre chocó y se negó a hacer el test de alcoholemia.

Un insólito episodio se registró durante la madrugada de este jueves en el barrio porteño de San Nicolás , cuando un hombre chocó su automóvil contra los pilares de cemento del Metrobus y luego permaneció atrincherado dentro del vehículo para evitar someterse al test de alcoholemia .

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:47 sobre la Avenida Leandro N. Alem , a la altura del 600 , donde el conductor de un Fiat Palio gris perdió el control e impactó contra uno de los bolardos que protegen el corredor exclusivo para el transporte público.

Tras el choque, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Tránsito acudieron al lugar y solicitaron la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) . Sin embargo, aunque el conductor presentaba algunas lesiones , finalmente no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

El hombre se negó inicialmente a realizar el test de alcoholemia y decidió permanecer dentro del automóvil durante más de tres horas, por lo que tomó intervención la Unidad de Flagrancia Este (UFLA Este) .

Finalmente, el conductor descendió del vehículo con visibles dificultades para mantenerse de pie y reconoció haber consumido alcohol. "Reconozco que tomé de más" , declaró ante los medios antes de ser trasladado en un patrullero hacia una comisaría.

#AHORA | Un hombre se atrincheró en su auto tras impactar contra la estación del Metrobús en Alem y Viamonte. #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/90SJWDTKt4

Qué medidas tomaron las autoridades

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad informaron que, tras la negativa a realizar el control, se dispuso labrar distintas infracciones al conductor del vehículo.

"Como se negó a hacerse el test, se hizo una nueva consulta y se ordenó hacerle el acta por falta de documentación, hacer otra acta por negarse a efectuar test de alcoholemia y aparte le van a secuestrar el auto", señalaron desde la cartera. Las autoridades aclararon además que el conductor no quedará detenido.

El impacto provocó daños materiales en la infraestructura del Metrobus y obligó a implementar un operativo para ordenar el tránsito mientras se evaluaba el estado del corredor. La identidad del automovilista no fue difundida oficialmente.

Otros tres accidentes complicaron el tránsito en CABA

La mañana también estuvo marcada por otros tres siniestros viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El primero ocurrió sobre la Avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro, mano hacia el Río de la Plata, donde una camioneta Fiat Fiorino chocó contra el guardarraíl. No hubo heridos y el SAME no debió intervenir.

Otro accidente se registró en la intersección de Manuel Samperio y la Autopista 9 de Julio Sur, antes de la bajada de Suárez, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. El motociclista sufrió lesiones y recibió asistencia médica en el lugar mientras se evaluaba la necesidad de trasladarlo.

El tercer hecho se produjo en el Paseo del Bajo, entre la Avenida de los Inmigrantes y la zona portuaria, donde dos camiones protagonizaron un choque sin dejar personas heridas.

En ninguno de los cuatro siniestros se registraron víctimas fatales y, una vez finalizados los operativos, la circulación quedó normalizada en todas las zonas afectadas.