Caputo y Milei.jpeg El regreso de Luis Caputo y Javier Milei tras su viaje a Estados Unidos. X: @LuisCaputoAR

Las 11 predicciones económicas de Luis Caputo

"Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses

La inflación va a bajar

La economía va a recuperar

Los impuestos van a bajar

Las regulaciones van a colapsar

El crédito privado va a explotar

La demanda de dinero va aumentar

Los pesos van a faltar

Los dólares van a sobrar

El dólar financiero va a converger al dólar oficial

Los salarios van a recuperar

La pobreza va a bajar"

Luis Caputo pidió a los empresarios que bajen sus precios para acompañar el rumbo del país

Días atrás, el ministro de Economía exhortó a los empresarios a que acompañen el rumbo del país para lograr cumplir con las promesas del Gobierno. En ese sentido, les pidió que cumplan con la baja de precios, tras la reducción de la alícuota del Impuesto País que comenzó a regir este lunes.

"Hoy comienza la baja del impuesto país. Los sectores beneficiados se han comprometido a bajar precios. Es importante para la sociedad que cumplan", señaló el ministro a través de su cuenta de "X".

Caputo afirmó que "la desconfianza de la gente no es solo con los que gobernamos, sino también con el empresariado que saca provecho extra de estas medidas".

"La gente tiene que ver reflejado en sus finanzas que éste es el camino correcto: bajar la inflación, bajar impuestos, recuperar el crédito para las personas y pymes y eliminar regulaciones", subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.

Respecto a la competencia de monedas, una de las promesas de campaña, el ministro había anticipado recientemente que una importante compañía estaba terminando "el proceso técnico para sacar una tarjeta de débito en dólares". Y que los argentinos podrán comenzar a pagar con la divisa estadounidense desde su cuenta especial en dólares. "Te lo descuentan de tu caja de ahorro", dijo.

Mientras se espera el anuncio de la empresa crediticia, la fintech Cocos Capital lanzó Cocos Pay, una solución que avanza en el rumbo propuesto por Caputo ya que permite a los usuarios pagar sus consumos con pesos y dólares directamente desde la aplicación. Desde esta app, los usuarios realizar pagos en pesos o dólares a través de cualquier código QR habilitado en comercios.

En plan de fortalecer las cuentas públicas, Caputo también remarcó la importancia del blanqueo de capitales, dado que el dinero ingresado se podrá utilizar para compras. "Podés comprar cualquier cosa regularizando, si te mantenés dentro de la autopista de cuentas regularizadoras. Vos podrías blanquear por ejemplo US$ 200.000 y podrías comprar un auto de US$ 50.000. Uno dice si regularicé 200.000 y saco, tengo que pagar multa porque es más de US$100.000. Ahora vos podrías pagar el auto con la tarjeta de débito y no te podrían cobrar ninguna multa", adelantó.