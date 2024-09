Javier Milei defendió a Santiago Caputo, respaldó a Victoria Villaruel y adelantó que armará un interbloque con el PRO

"Cuando elegí a Villarruel como compañera de fórmula elegí una profesional de fuste, no elegí decorado o porque me quedaba bien en la papeleta. La elegí a plena conciencia y eso implica que Victoria tiene su propia agenda que tiene que ver con su propia historia" , dijo Milei al hablar sobre la posición de su vice respecto de la última dictadura. Y aseguró que "ella no debe renunciar a ninguna de sus causas". La semana pasada, en medio del escándalo por la visita de diputados libertarios a genocidas, Villarruel anunció que impulsará la reapertura de causas contra exmontoneros por crímenes cometidos en la década de los 70.

Otro de los temas que separan al mandatario de su vice es la postulación del juez Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema. La titular del Senado se expresó públicamente contra magistrado nominado por el Presidente. Sin embargo, para Milei se trató de una opinión sin importancia. "Eso no es grave porque ella no vota, por lo tanto ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre la selección de un juez de la corte", dijo en una entrevista con LN+.

Al hablar de las diferencias que los separan, aseguró que "los liberales no somos manada". De todas maneras, reconoció que Villarruel "no viene del ala liberal pero al margen de eso ella tiene su propia opinión. En términos políticos no es trascendente porque ella no vota", puntualizó. Y afirmó que volvería a elegir a Villarruel como vicepresidenta, incluso ante una eventual reelección: "Si las cosas viajan de este modo no hay problema. Hay que ver si ella quiere seguir acompañándome. El tango se baila de a dos".

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente explicó las expulsiones de la diputada Lourdes Arrieta y del senador Francisco Paoltroni del bloque de La Libertad Avanza. "Arrieta fue expulsada del bloque por hacer denuncias falsas contra el resto de sus compañeros lo que nos parece absolutamente inaceptable", dijo y agregó: "Paoltroni mostró una actitud que no está en línea con la función a la que llegó. Él tiene una responsabilidad distinta a la de Villarruel. Él sí tiene voto y eso es una responsabilidad. Él no tiene ninguna chance de tener una banca si no hubiera estado pegado a una boleta en la que estaba yo".

Milei habló de su vínculo con Mauricio Macri y comparó ambas gestiones

Por otro lado, Milei fue consultado sobre su relación actual con Mauricio Macri y calificó el vínculo de "fabuloso". Sin embargo, también se refirió a las críticas que realizó el expresidente a la gestión libertaria. “Tuvo un déficit fiscal en el Tesoro similar” al que recibió La Libertad Avanza, pero que “en cuatro años no lo arregló”.

“De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación, no por ajuste, que vino después de lo que fue todo el proceso caótico del 2018 y se logró con liberamientos sin pagos, por lo tanto, el eje central de todos los problemas del país, ni de cerca lo arregló y nosotros sí lo hicimos en un mes”, sostuvo.

Pese a los cuestionamientos, las coincidencias que unen al espacio libertario con el PRO son mayores que las diferencias. Y en ese sentido, Milei adelantó que trabajarán para ahondar más en las virtudes de la confluencia, que desembocará en un interbloque para coordinar leyes en el Congreso. "Vamos a trabajar en una coordinación. Me voy a involucrar más activamente en los temas de política. Vamos a coordinar leyes con el PRO. El resultado natural va a ser llegar a un interbloque", adelantó.

Más adelante aseguró que logra agrupar a "la mejor parte de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza" en el 2025 el "kirchnerismo populista habrá sido historia", dijo.

Javier Milei defendió a Santiago Caputo y aseguró que integra "el triángulo de hierro" de su gestión

En otro momento de la entrevista, el Presidente defendió la gestión de la economía y remarcó que “el dato mayorista de la inflación, que en diciembre viajaba al 54% mensual, el último dato está en torno al 3 por ciento". “Esto quiere decir que, si se observa también el 2,5% de inflación que es importada, la inflación que está generando la macroeconomía argentina hoy es del 0,5%. Quiere decir que la Argentina, de estar viajando a una inflación del 17 mil por ciento anual, ahora lo hace a una del 5 o 6 por ciento”, dijo.

“Si eso no es gestión, no sé cómo se llama”, destacó Milei y aprovechó para destacar el rol de su asesor Santiago Caputo, a quien consideró “un amigo” que integra “el triángulo de hierro” que componen junto a su hermana Karina Milei.

Frente a las críticas que le manifestó Macri, el jefe de Estado negó que Caputo esté concentrando "demasiado poder". "Es falso", dijo, de manera determinante. Y profundizó: “Lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre él o sobre mi hermana. En realidad, los que hacen eso son cobardes, porque no me quieren enfrentar, porque saben que pierde”.

Javier Milei defendió el veto a la reforma jubilatoria y afirmó que los haberes le están ganando a la inflación

El Presidente también se refirió al veto que promulgará sobre la ley de reforma jubilatoria sancionada por el Congreso y asegurar que las jubilaciones le están ganando a la inflación. "La jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández en el pico llegaron a caer 40%. Ahora 5% arriba respecto al momento en que nosotros asumimos. Le ganamos a la inflación. Los jubilados recuperaron poder adquisitivo en dólares", afirmó.

Pese a la cifra citada por Milei, el dato fue desmentido por Centro de Economía Política (CEPA) que en un informe mostró que los jubilados no le ganaron a la inflación: "Las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo", detallaron.

Javier Milei se refirió a la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

Milei cargó duramente contra el expresidente Alberto Fernández, al advertir que le parece "aberrante" la denuncia por violencia de género contra él presentada por su ex pareja Fabiola Yañez, consideró que "merece el peor de los castigos" y aseguró que es un delito "propio de los kirchneristas".

"A mi me parece algo aberrante, propio de los kirchneristas", expresó Milei sobre la situación de Alberto Fernández, mientras aseguró que el hecho "tiene un montón de agravantes". "Tiene el agravante de que era la pareja, del cargo, del diferencial físico. Es una aberración. Merece el peor de los castigos", advirtió en una entrevista concedida a La Nación+ y difundida este domingo.

"Arrancó con una investigación por corrupción que hicimos nosotros. A partir de ahí, aparece un problema de violencia de género", añadió. En la misma línea, siguió criticando al kirchnerismo al expresar: "Después ellos son los grandes defensores de las banderas del género".

Noticia en desarrollo-.