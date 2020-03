Las aerolíneas no tienen lugar para guardar aviones

En Fráncfort, el aeropuerto más grande de Alemania se convirtió en una ciudad fantasma repleta de aviones. Una gran parte de su estructura ha sido convertida en estacionamiento de aviones para Lufthansa, Condor y otras aerolíneas. El grupo suizo Lufthansa alquiló lugares en un aeropuerto militar cerca de Zúrich. Muchos aviones están estacionados en otros grandes aeropuertos, incluyendo Hong Kong, Seúl, Berlín y Viena, así como en tradicionales aparcamientos en el desierto en Victorville, California, y Marana, Arizona, según datos del sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

Algunos aeropuertos, como Melbourne y Brisbane, dijeron que están proporcionando lugares gratuitos. El aeropuerto de Brisbane dijo que algunas aerolíneas internacionales han expresado su interés en usar sus instalaciones, que pueden albergar hasta 101 aviones, pero que aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Qantas y Virgin Australia usarán algunos de los puntos de Brisbane.

Cathay Pacific Airways, una de las más afectadas por el coronavirus, ha estado usando áreas de estacionamiento remotas, pistas de rodaje y otras zonas operativas del aeropuerto internacional de Hong Kong.

En Estados Unidos, United Airlines Holdings Inc. y American Airlines Group Inc. informaron que están guardando aviones en instalaciones de mantenimiento por ahora, mientras que Delta Air Lines Inc. dijo que aún estaba evaluando el asunto.

Agencia Reuters