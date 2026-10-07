Las apuestas online aceleran su aporte a la caja fiscal con un salto real superior al 40% acumulado este año + Agregar ámbito en









Los ingresos de ARCA por el sector rozan los $17.500 millones provenientes de las apuestas online.

La recaudación fiscal por las apuestas on line siguen cerca de su máximo en el año.

En septiembre, la recaudación por apuestas online aumentó 46,4% interanual, aunque cayó marginalmente frente a agosto (-0,4%). Tras el pico del Mundial, se moderó, pero se mantiene en niveles récord. En los primeros 9 meses del año representó el 0,08% de la recaudación de ARCA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El grafico muestra que la recaudación casa de niveles cercanos a los $4.000 millones a comienzos de 2024 a superar los $17.000 millones hacia septiembre de 2026.

El máximo nivel de recaudación de la serie se registró en julio de 2026, durante la última Copa del Mundo, cuando la curva superó los $18.000 millones, para luego estabilizarse levemente por encima de los $17.000 millones entre agosto y septiembre de 2026.

Brasil quiere limitar las apuestas on line El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a cuestionar el crecimiento de las apuestas deportivas online y planteó la necesidad de avanzar contra un negocio que, según sostiene, puede generar graves consecuencias económicas y sociales, especialmente entre los sectores más vulnerables.

La preocupación del mandatario está centrada particularmente en las aplicaciones de apuestas utilizadas desde teléfonos celulares, cuyo crecimiento en los últimos años fue exponencial. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es combatir el juego compulsivo y la adicción a las apuestas, además de reducir el impacto que estas prácticas pueden tener sobre las economías familiares.

La posibilidad de limitar el funcionamiento de las plataformas, sin embargo, generó una fuerte reacción en el fútbol brasileño, uno de los principales sectores beneficiados por el dinero de las casas de apuestas. Clubes, ligas, comentaristas y periodistas especializados dependen en distintos niveles del financiamiento proveniente de esta industria.