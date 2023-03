Las claves del swap con China: se habilitan u$s2.000 millones en las próximas semanas

Según estimaciones privadas, el swap con China representa poco menos de la mitad de las reservas internacionales del Banco Central. Estas operaciones no alteran el nivel de las reservas de libre disponibilidad, que es la categoría que usa el Fondo Monetario para medir el criterio de ejecución de acumulación de reservas. Pero la activación del swap permite darle liquidez a la autoridad monetaria para intervenir en el mercado cambiario y dar previsibilidad a la política cambiaria.

Para qué sirve

El monto del swap se cuenta dentro de las reservas brutas y no en las reservas netas del Banco Central para usar en cualquier momento. Los yuanes se pueden utilizar también para pagar importaciones sin recurrir a dólares y este uso no implica ni una tasa extra ni una penalidad. Según confirmó Economía, entre las medidas que se barajan en el equipo económico está en estudio una flexibilización en los plazos de pago para los importadores que comercian con China en yuanes. La idea es generar el mayor ahorro de dólares posible en una relación bilateral que es deficitaria para Argentina en unos u$s 8.000 millones cada año.