El director palestino Basel Adra, ganador del Oscar por No Other Land, denunció allanamiento militar de Israel en su casa







Soldados israelíes registraron el domicilio del cineasta Basel Adra en Cisjordania mientras colonos atacaban su aldea y familiares resultaban heridos.

El director palestino ganador del Oscar, Basel Adra, denunció que soldados israelíes registraron su casa en Cisjordania mientras colonos atacaban su aldea.

El director palestino Basel Adra denunció que soldados israelíes irrumpieron en su casa mientras estaba en Cisjordania con su hija de nueve meses. Los militares interrogaron a su esposa y revisaron su teléfono, mientras colonos habían atacado previamente a su aldea hiriendo a dos de sus hermanos y un primo.

Adra es codirector de No Other Land, una producción conjunta palestino-israelí que narra la lucha de los residentes de Masafer Yatta por impedir que el Ejército israelí derribe sus hogares. Adra dedicó su carrera a documentar la violencia de los colonos en la región. Sobre la redada, describió lo sucedido como "horrible": "Aunque sólo estés filmando a los colonos, el Ejército viene y te persigue, registra tu casa. Todo el sistema está construido para atacarnos, para aterrorizarnos, para que tengamos mucho miedo".

Su compañero de dirección, Yuval Abraham, afirmó: "Lo que ha ocurrido hoy en su pueblo, hemos visto esta dinámica una y otra vez, en la que los colonos israelíes atacan brutalmente un pueblo palestino y más tarde viene el Ejército y ataca a los palestinos".

Contexto de la ocupación Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza llevan bajo ocupación militar israelí desde 1967. Más de 500.000 colonos israelíes viven en más de 100 asentamientos, mientras tres millones de palestinos en Cisjordania permanecen bajo lo que parece un régimen militar indefinido, con sólo algunas zonas bajo control de la Autoridad Palestina. Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de expansión en tierras que los palestinos consideran base de un futuro Estado: "No habrá un Estado palestino", declaró durante una visita a Maale Adumim.

Conflicto_Israel_Gaza_303624 Masafer Yatta, el pueblo natal de Adra, fue declarado zona de entrenamiento con fuego real en los años 80 y la mayoría de los residentes fueron expulsados, aunque unos 1.000 permanecieron. Las incursiones del Ejército israelí incluyen demoliciones de viviendas, tiendas, depósitos de agua y huertos de olivos. Desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza el 7 de octubre de 2023, se ha intensificado la violencia en la zona, con ataques de colonos israelíes y respuestas de palestinos.