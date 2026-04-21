La industria manufacturera atraviesa una profunda crisis y las expectativas de los empresarios para los próximos meses lejos está de mejorar. La baja demanda interna y la competencia de productos siguen siendo los principales problemas del sector, pero también ganaron relevancia la escasez de materia prima y la incertidumbre económica.
Las expectativas de los industriales no mejora: menos del 4% prevé aumentar el empleo de acá a mitad de año
De acuerdo con una encuesta publicada por el INDEC, la demanda insuficiente y la competencia de productos importados siguen siendo los principales problemas del sector.
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Este martes el INDEC publicó su Encuesta de Tendencia de Negocios, que refleja las perspectivas de los industriales para el período abril-junio. En cuanto al volumen de producción, solo el 15,1% de los encuestados prevé incrementarlo en el corto plazo, un porcentaje que disminuyó en comparación con los dos meses anteriores.
Asimismo, apenas el 3,7% estima contratar más trabajadores. Se trata del peor número desde octubre de 2025, cuando solo el 3,4% calculaba un aumento del empleo, en medio de las elecciones legislativas.
También empeoraron las expectativas para la demanda interna y las exportaciones. Pero uno de los datos más destacables fue el recalentamiento de las previsiones inflacionarias; el 38,2% espera que los precios aumenten de acá a junio, el número más alto desde que el INDEC inició los registros en enero de 2025.
Cuáles son los factores que más frenan la producción industrial
Para el 52,5% de los empresarios, la "demanda interna insuficiente" sigue siendo el factor que más limita la producción, una cifra muy similar a la de la encuesta anterior. Detrás le siguió, en orden de importancia, la "competencia de productos importados" , con un 11,5%.
Sin embargo, los factores que más peso ganaron entre las preocupaciones de los industriales fueron la incertidumbre económica (del 6,3% al 7,2%) y la escasez de materias primas e insumos (del 4,2% al 4,7%).
Si bien el panorama es sombrío, hubo algunas respuestas positivas. Respecto de la encuesta previa, fueron más los empresarios que consideran al nivel actual de pedidos y al nivel actual de exportaciones "por encima de lo normal".
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