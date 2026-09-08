Las exportaciones de Alemania retroceden por primera vez en cinco meses y frenan el optimismo

El retroceso del 0,8% en julio superó las previsiones del mercado, arrastrado por la menor demanda de China y la zona euro. El mal dato reaviva las dudas sobre la solidez de la recuperación de la mayor economía del bloque europeo.

Las exportaciones de Alemania registraron en julio su primera contracción en cinco meses, según datos oficiales difundidos este martes, lo cuál genera una señal de alarma que reaviva las dudas sobre la solidez y la sostenibilidad de la recuperación en la mayor economía de Europa.

Así, las exportaciones retrocedieron un 0,8% respecto al mes anterior , hasta 138.200 millones de euros, arrastradas por la menor demanda de la zona euro y de China , según los datos de la oficina estadística Destatis.

Cabe subrayar que la caída fue mayor a la prevista por los mercados: de acuerdo con el consenso relevado por la firma de datos financieros FactSet, se proyectaba un leve retroceso del 0,5%, dejando el número definitivo por encima de las estimaciones privadas.

El mal desempeño del comercio exterior se suma al flojo registro de la producción industrial de julio , difundido días atrás. Este encadenamiento de datos negativos refuerza el temor por el impacto del conflicto en Irán , por lo que de continuar en esta sintonía, se pondría en riesgo el incipiente proceso de reactivación económica.

Las cifras difundidas por Destatis detallan los dos frentes que hicieron caer el comercio alemán durante julio. Por un lado, la demanda desde China sufrió un marcado desplome del 9,5% , mientras que los intercambios con la zona euro anotó un retroceso del 2,8%.

La nota positiva de las cifras del comercio exterior provino del mercado estadounidense, histórico comprador de la oferta manufacturera alemana. Las exportaciones con destino a EEUU anotaron un salto mensual superior al 19%, dando signos de sobreponerse de forma paulatina al freno que habían impuesto las barreras arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump.

Consecuencia: Reaviva dudas sobre la solidez de la recuperación económica de Alemania

Las importaciones, por su parte, registraron una caída mensual del 5,7% en julio hasta ubicarse en los 116.900 millones de euros. Como consecuencia de este menor flujo de compras al exterior, el superávit comercial de Alemania se amplió hasta los 21.300 millones de euros.

Poner a prueba el optimismo inicial

En un primer momento, la economía alemana pareció encajar con mayor resistencia de la prevista el shock energético derivado del conflicto militar liderado por Estados Unidos contra Irán, esquivando los escenarios más pesimistas que anticipaban los analistas.

El arranque de año dejó señales de dinamismo superiores a las previstas en el mercado. Este mejor desempeño llevó a que varios think tanks revisaran al alza sus estimaciones de expansión para el Producto Interno Bruto, fijando el nuevo piso de crecimiento entre el 1,2% y el 1,4% para todo el año.

Sin embargo, los indicadores difundidos este martes aportan un baño de realidad. Las nuevas cifras sugieren que el entusiasmo inicial de los analistas podría enfrentarse ahora a un escenario de mayor cautela.