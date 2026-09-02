El impacto federal de las nuevas exportaciones: las cuatro provincias que más peso ganaron en el primer semestre + Agregar ámbito en









Debido al mayor peso de las ventas energéticas y mineras, regiones como la Patagonia o el Noroeste incrementaron su relevancia en el comercio exterior.

Las provincias mineras tienden a ganar participación en las exportaciones argentinas. Imagen creada con IA

La canasta de exportaciones argentinas viene experimentando un cambio en su composición, a partir de la creciente preponderancia de las ventas energéticas y mineras. Esta transformación tiene un claro impacto a nivel federal; durante el primer semestre, cuatro provincias exhibieron una considerable mejora en su aporte al comercio exterior.

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La semana pasada el INDEC había publicado los números de las exportaciones por complejo de la primera mitad de 2026. Los datos más salientes fueron tres: la reducción de la brecha entre el complejo sojero (líder de las ventas) y el petrolero, el ingreso del maíz al podio (en detrimento del sector automotriz) y la irrupción del litio por primera vez en el Top 10.

Estas modificaciones son compatibles con lo informado este miércoles por el organismo en su informe sobre el origen provincial de las exportaciones. A nivel regional, se destacó fundamentalmente un avance en el peso de la Patagonia, que pasó a representar el 17,8% de los envíos totales a otros países, cuando en el mismo período de 2025 había explicado el 14,6%.

Dentro de estas provincias del sur del país, las dos que concentraron el grueso del incremento fueron Neuquén (que pasó del 5,5% al 8,7%) y Santa Cruz (del 3,1% al 4,3%). El crecimiento en la primera fue generado por el petróleo, que explicó el 90,7% del total exportado, con destinos principalmente hacia EEUU y Chile. Mientras tanto, el impulso de la segunda provino del lado de los metales preciosos (oro y plata), que representaron el 75,2% del total, con EEUU como principal punto de llegada.

El peso que ganó la Patagonia, le fue restado fundamentalmente a la región Pampeana. Aquí fueron Buenos Aires (del 36,1% al 32,2%) y Córdoba (del 12,5% al 11,3%) la que más retrocedieron. Sin embargo, vale aclarar que eso no significó que sus exportaciones hayan caído en 2026, sino que subieron a un ritmo menor en términos relativos.

Santa Fe y Jujuy, las otras dos provincias que incrementaron su peso en las exportaciones durante 2026 En paralelo, las otras dos provincias que más terreno ganaron en materia de comercio exterior fueron Santa Fe y Jujuy. El primer caso se trató de la mejor performance exportadora de la región Pampeana, con un alza interanual de casi 30%, en donde se destacaron las subas en cereales y en carne. De este modo, la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro se afianzó como la segunda del ranking, al pasar del 17,5% al 18,9%, y se ubicó detrás de Buenos Aires, que mantuvo el liderazgo pese a su merma relativa. Por su parte, Jujuy sigue representando una pequeña porción de las ventas externas, pero su peso escaló fuerte entre 2025 y 2026, del 1,2% al 2%. El litio fue el responsable de este crecimiento: según INDEC, este mineral clave para la la transición energética hacia una mayor electrificación, se disparó 186,3% en el primer semestre, hasta los u$s1.126 millones, y tuvo a China como principal demandante. Como consecuencia, el Noroeste (NOA) argentino pasó a representar el 6,5% del total exportado, contra un 6,1% del año pasado. Mientras tanto, Cuyo perdió peso, del 5,4% al 5,1%, al igual que el Noreste (NEA), que pasó del 1,6% al 1,3%.

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