Las exportaciones lácteas marcan su mayor nivel en una década y consolidan la recuperación del sector

La actividad láctea cierra el año con un repunte sostenido en los envíos externos y una mejora significativa en la producción nacional. Octubre, el mes que más toneladas se exportaron desde 2013.

Las exportaciones de productos lácteos crecieron 19% en valor totalizando ingresos por u$s1.353 millones en los primeros diez meses del año , según informó la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El área gubernamental reveló que los envíos al exterior de lácteos registraron una suba del 19% en valor y 14% en litros equivalentes , entre enero y octubre.

Con la suba del volumen exportado en el periodo analizado, la cifra alcanza 2.471 millones de litros de leche. A su vez octubre es el mes en el que más toneladas se exportaron desde diciembre de 2013, con 47.778 toneladas vendidas.

Además, la información oficial destacó que “la recuperación es considerablemente significativa en octubre, respecto al mismo mes del año anterior”, precisando que “se trata de un aumento del orden del 29% en litros equivalentes y 26% en valor”.

Los productos destacados de este período para los mercados externos son leche descremada, leche entera, quesos semiduros, manteca y suero. En tanto que los principales destinos de los lácteos argentinos en estos meses fueron Argelia y China , y en menor medida Chile y Brasil.

Variación de las exportaciones de grandes rubros en función a toneladas de enero-octubre 2025 respecto a igual período del año anterior:

Leches en Polvo: +10,7%

Quesos: -2.0%

Resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.): +7,4%

Confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.): -3.5%

Por su parte, a nivel de producción interna la variación interanual acumulada para el período enero-octubre arroja un aumento del 10,7% y del 9,4% en el décimo mes de este año respecto a octubre de 2024.

En este sentido, se ordeñaron en Argentina un total de 1.162 millones de litros de leche en octubre de 2025, lo que marca una recuperación positiva respecto a los índices de 2024.

Desde el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) destacaron que la participación de las exportaciones medidas en litros de leche equivalentes respecto a la producción total, es la “más alta de los meses de octubre desde que se tienen registros de participación mensual (30,9%)”.