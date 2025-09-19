Las prepagas confirmaron nuevos aumentos para octubre







Según informaron la mayoría de las empresas de salud, los incrementos irán en línea con la inflación informada por el INDEC para agosto. Conocé donde consultar el valor de los planes.

Los aumentos están en línea con la inflación de agosto. Depositphotos

Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos en su diferentes planes para octubre. En líneas generales, los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un año de transformaciones para el mercado de salud - y a raíz de la Resolución Nº645/2025 publicada el pasado mayo - las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP). En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.

Los aumentos en las cuotas de las prepagas En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el dato de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto. De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.

image La página oficial de la SSS para consultar los precios de las diferentes prepagas.

El aumento en cada prepaga Swiss Medical: 1,90%

Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%

OSDE: 1,85% (2,30% en región Patagonia)

Medifé: 1,90%

Galeno: entre 1,90% y 2,40% (según el plan)

Swiss Medical: 1,90%

Medicus: 1,92%

Avalian: 1,9%

Luis Pasteur: 1,9%

Omint: entre 1,9% y 2,3% (según el plan)

Hospital Alemán: 1,90%

El Gobierno confirmó cambios en los contratos de las prepagas La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) derogó la Resolución 2400/2023 y aprobó un nuevo marco regulatorio para los contratos entre entidades de medicina prepaga, agentes del seguro de salud y usuarios. La medida fue confirmada a través de la publicación de la Resolución 1725/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. aviso_331634 La Resolución 1725/2025 fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. La nueva normativa establece cláusulas mínimas contractuales, como las referidas a preexistencias, períodos de carencia, prescripción de medicamentos, ajustes de cuota, continuidad de cobertura en caso de fallecimiento del titular, condiciones de rescisión, incorporación del grupo familiar, equivalencia en las cartillas de prestadores y procedimientos de reclamo. Por otro lado, también dispone la implementación de un modelo uniforme de factura y estado de cuenta, denominado “Cuota Transparente”, que las prepagas deberán utilizar obligatoriamente para reflejar la imputación de los aportes, contribuciones, cotizaciones y subsidios de la seguridad social en beneficio directo de los afiliados. Las entidades tendrán un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la resolución para adecuar sus contratos y sistemas de facturación. Una vez cumplido ese plazo, deberán presentar los contratos actualizados a través de un aplicativo que pondrá a disposición la Superintendencia en su sitio web.

Temas prepagas

Inflación

INDEC