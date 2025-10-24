¡Atención conductores! La multa por manejar alcoholizado aumentó y supera el $1.500.000 en octubre 2025







Manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes puede implicar sanciones millonarias, la retención de la licencia de conducir y el remolque del vehículo.

Las autoridades intensificaron los controles para sancionar a quienes conduzcan alcoholizados o bajo efectos de drogas, por lo que si vas manejar, no tomes. Freepik.

En Argentina, las multas de tránsito representan una herramienta clave para garantizar la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes en las calles y rutas. Su valor se determina en Unidades Fijas (UF), donde cada una equivale al precio de un litro de nafta de mayor porcentaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este sistema permite que su precio se ajusten automáticamente según la inflación y las variaciones en el costo de vida. De esta manera, los conductores deben prestar especial atención este octubre 2025, ya que los montos de las infracciones registraron aumentos en varias jurisdicciones del país.

Entre ellas, circular bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes se mantiene como una de más costosas, con valores que superan el $1.500.000. A continuación, conocé los detalles.

Multa autos El valor de la multa por manejar alcoholizado Manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas altera los reflejos, la capacidad de reacción y la percepción del entorno, factores que multiplican las probabilidades de un accidente. Las autoridades remarcan que la política de “tolerancia cero” apunta a desalentar conductas que pueden terminar en tragedias evitables.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las bebidas alcohólicas está presentes en uno de cada cuatro siniestros fatales registrados en el país.

multas-de-transito.jpg En la provincia de Buenos Aires, las sanciones comienzan en $481.800 y pueden escalar hasta $1.606.000. Mientras que, en la ciudad porteña, oscilan entre $119.776,5 y $798.510 (0,5gr/l y 0,99gr/l de alcohol en sangre), y $239.553 y $1.597.020 (de 1gr/l en adelante). Además del monto económico, la sanción puede incluir la retención de la licencia de conducir, la inhabilitación temporal para manejar e incluso la obligación de realizar cursos de educación vial. Todos los valores de las multas Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500. Montos de las multas en CABA Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

Circular sin la VTV vigente: $79.851

Conducir alcoholizado: entre 0,5gr/l y 0,99gr/l, la valor oscila entre $119.776,5 y $798.510 (150 y 1.000 UF); de 1gr/l en adelante, $239.553 y $1.597.020 (300 y 2.000 UF).

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Manejar con auriculares: $79.851

No portar licencia de conducir: $39.925,50

Temas multa

Tránsito