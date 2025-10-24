¡Viernes de ahorro! Aprovechá ofertas imperdibles para armar tu picada del fin de semana







Accedé a descuentos exclusivos en cervezas, fiambres, quesos, snacks y gaseosas, para organizar tus juntadas con amigos sin gastar de más.

Las promociones del "Especial cerveza y picada" están disponibles tanto en las tiendas físicas como en su plataforma online.

Hay rituales que anuncian el fin de semana, como un mensaje en el grupo de amigos, o en el de la familia, para juntarse y armar una picada. Y lo mejor es que no hace falta demasiado para lograr esta idea, solo una mesa con fiambres, quesos, pan fresco y una bebida fría para brindar.

Pensando en esos momentos, Supermercados DIA lanzó una serie de descuentos especiales para disfrutar sin gastar de más. Desde embutidos y snacks hasta cervezas y gaseosas, las ofertas prometen una oportunidad para celebrar, al mismo tiempo que cuidamos nuestro bolsillo.

compras Descuentos exclusivos en DIA DIA se suma a las celebraciones del fin de semana con su "Especial cerveza y picada": promociones en alimentos, bebidas y snacks. Lo mejor es que las ofertas están disponibles tanto en las tiendas físicas de la cadena, como en su plataforma online; la opción ideal para quienes deseen comprar sin salir de la comodidad de su hogar. Entre las más destacadas:

Aprovechá hasta 40% de descuento en tus papas fritas favoritas de Lay's . Entre los sabores disponibles están el Clásico, Jamón serrano, Queso crema y cebolla, Panceta y Barbacoa, para que cada uno de los invitados elija el que más le gusta.

en tus papas fritas favoritas de . Entre los sabores disponibles están el Clásico, Jamón serrano, Queso crema y cebolla, Panceta y Barbacoa, para que cada uno de los invitados elija el que más le gusta. ¡Llegó el 2x1 a DIA! Accedé a rebajas especiales en cervezas , gaseosas, quesos , salchichas y congelados de marcas como Corona, Coca Cola , Quilmes , Adler, McCain, Andes, Heineken, Miller, Stella Artois, La Serenísima , Cunnington, Vienisima, Imperial y Granja del Sol.

a DIA! Accedé a en , gaseosas, , salchichas y de marcas como Corona, , , Adler, McCain, Andes, Heineken, Miller, Stella Artois, , Cunnington, Vienisima, Imperial y Granja del Sol. Si sos fanático de la exitosa serie "Stranger Things", obtené hasta 20% de ahorro en la nueva mayonesa sabor bacon de Hellman's. ¡No te la podés perder!

