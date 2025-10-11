Plazo fijo: este banco ofrece una tasa del 39% si invertís $1.000.000 desde el home banking







Esta entidad ofrece distintas opciones para operar de manera online o en sucursal, con mayores beneficios para quienes eligen los canales digitales.

El Banco Nación ofrece una calculadora oficial que calcula intereses y montos finales, brindando previsibilidad y seguridad. Depositphotos

En octubre 2025, con un contexto de inflación sostenida, los plazos fijos siguen ocupando un lugar privilegiado entre las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos. Las entidades bancarias estuvieron actualizando sus tasas de interés en los últimos días y, además, cuentan con la facilidad de operar desde el home banking.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Banco Nación, por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período elegido, es una de las más consultadas. A continuación, conocé el detalle de una inversión de $1.000.000 en 30 días, según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $1.000.000 a 30 días en octubre de 2025, puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida.

Si realizás el depósito a través del home banking o la aplicación oficial, podrás acceder a un beneficio superior: la TNA será de 39%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 46,80%. A partir de estas variables, obtendrás $32.054,79 en intereses y un monto final de $1.032.054,79 al finalizar el vencimiento.

Por otro lado, quienes decidan operar de forma presencial en una sucursal, la TNA será del 29,50% y la TEA del 33,84%. Con estas condiciones, contarás con $24.246,58 de intereses, por lo que al finalizar recibirás un total de $1.024.246,58. La diferencia entre ambos canales se debe a la política de incentivar las transacciones digitales. Estas son más rápidas, reducen costos administrativos y, a su vez, permiten a los clientes obtener mayores ganancias por el mismo capital invertido.

Temas Plazo fijo