Plazo fijo: cuánto debo invertir en octubre 2025 para ganar $100.000 a 30 días







La entidad financiera ofrece diversas posibilidades de inversión de capitales a sus clientes.

Este es el capital a invertir en un plazo fijo para poder obtener una ganancia de $100.000. Ámbito

El Banco Nación ofrece alternativas de inversión en plazos fijos con rendimientos variables según el canal de contratación y la duración del depósito. Los clientes pueden optar entre modalidades presenciales, sucursales o electrónicas, cada una con tasas de interés diferenciadas. Esta diversidad permite adaptar la inversión a las preferencias individuales y al perfil de riesgo de cada ahorrista.

Las diferencias en las tasas de interés impactan directamente en los rendimientos finales. La entidad financiera pone a disposición un simulador de plazos fijos que facilita el cálculo de ganancias según el monto invertido y el período seleccionado. Esta herramienta digital brinda información precisa sobre los intereses generados y el monto total a recibir al finalizar el plazo establecido.

Plazo Fijo Plata

Plazo fijo en octubre 2025: cuánto invierto para ganar $100.000 a 30 días Para obtener una ganancia de $100.000 en un plazo de 30 días, los inversores deben considerar las diferencias entre las modalidades de contratación. Según el simulador de plazos fijos del Banco Nación, una inversión de $4.000.000 genera distintos intereses según el canal elegido.

En la modalidad sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29,50%, los intereses generados ascienden a $96.986,30. Esto implica que el monto total al finalizar el plazo sería de $4.096.986,30.

Por otro lado, en la modalidad electrónica, con una TNA del 37,50%, los intereses generados son de $123.287,67. En este caso, el monto total al vencimiento del plazo sería de $4.123.287,67.