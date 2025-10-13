Aumentaron las tasas del plazo fijo: cuánto gano si invierto hoy $1.000.000 a 30 días

En octubre 2025, los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas preferidas por los ahorristas argentinos, especialmente en un contexto de inflación e incertidumbre económica. Hoy, los bancos actualizaron las tasas de interés de sus depósitos, ofreciendo mayores beneficios para quienes buscan proteger su dinero.
Con la nueva cotización del dólar y los movimientos del mercado, las tasas de interés de los principales bancos aumentaron y ofrecen mayores beneficios.
En este sentido, la cotización del dólar y los movimientos en el mercado financiero generan un escenario que obliga a los titulares a evaluar dónde colocar sus fondos. A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $1.000.000 en 30 días, tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) de las principales entidades bancarias.
Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días
De acuerdo al sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una inversión de $1.000.000 a 30 días en octubre 2025, puede generar distintos rendimientos según la entidad elegida:
- Banco Nación: el capital inicial ofrece intereses por $32.054,79 al término de mes, con una TNA del 39% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 46,80%. Al finalizar el período, el monto total acreditado asciende a $1.032.054,79.
- Banco Galicia: al realizar el depósito, la TNA es de 43% y la TEA alcanza el 52,59%. Con esas condiciones, los intereses generados en un mes ascienden a $35.342,47, lo que lleva la inversión a un total de $1.035.342,47.
- Banco Provincia: obtendrás $33.698,63 pasado el lapso de tiempo, con una TNA del 41%. Sumando, así, un total de $1.033.698,63 al momento del vencimiento.
- Banco BBVA: en esta entidad, la TNA es de 39%, generando $32.054,79 en intereses y alcanzando así un monto final de $1.032.054,79.
- Banco Credicoop: con una TNA de 39%, los intereses generados al cabo de 30 días son de $32.054,79. De esta forma, el total asciende a $1.032.054,79.
- ICBC: con una TNA de 41,45% y una TEA de 50,21%, el rendimiento llega a $34.068,49, alcanzando un capital final de $1.034.068,49.
