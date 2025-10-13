Aumentaron las tasas del plazo fijo: cuánto gano si invierto hoy $1.000.000 a 30 días







Con la nueva cotización del dólar y los movimientos del mercado, las tasas de interés de los principales bancos aumentaron y ofrecen mayores beneficios.

Gracias a los simuladores de los bancos, podés calcular de antemano los intereses y montos finales de la inversión, aportando previsibilidad al ahorro. Depositphotos

En octubre 2025, los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas preferidas por los ahorristas argentinos, especialmente en un contexto de inflación e incertidumbre económica. Hoy, los bancos actualizaron las tasas de interés de sus depósitos, ofreciendo mayores beneficios para quienes buscan proteger su dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este sentido, la cotización del dólar y los movimientos en el mercado financiero generan un escenario que obliga a los titulares a evaluar dónde colocar sus fondos. A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $1.000.000 en 30 días, tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) de las principales entidades bancarias.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos

Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días De acuerdo al sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una inversión de $1.000.000 a 30 días en octubre 2025, puede generar distintos rendimientos según la entidad elegida:

Banco Nación : el capital inicial ofrece intereses por $32.054,79 al término de mes, con una TNA del 39% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 46,80% . Al finalizar el período, el monto total acreditado asciende a $1.032.054,79 .

: el capital inicial ofrece intereses por al término de mes, con una TNA del y una del . Al finalizar el período, el monto total acreditado asciende a . Banco Galicia : al realizar el depósito, la TNA es de 43% y la TEA alcanza el 52,59% . Con esas condiciones, los intereses generados en un mes ascienden a $35.342,47 , lo que lleva la inversión a un total de $1.035.342,47 .

: al realizar el depósito, la TNA es de y la TEA alcanza el . Con esas condiciones, los intereses generados en un mes ascienden a , lo que lleva la inversión a un total de . Banco Provincia : obtendrás $33.698,63 pasado el lapso de tiempo, con una TNA del 41% . Sumando, así, un total de $1.033.698,63 al momento del vencimiento.

: obtendrás pasado el lapso de tiempo, con una TNA del . Sumando, así, un total de al momento del vencimiento. Banco BBVA : en esta entidad, la TNA es de 39% , generando $32.054,79 en intereses y alcanzando así un monto final de $1.032.054,79 .

: en esta entidad, la TNA es de , generando en intereses y alcanzando así un monto final de . Banco Credicoop : con una TNA de 39% , los intereses generados al cabo de 30 días son de $32.054,79 . De esta forma, el total asciende a $1.032.054,79 .

: con una TNA de , los intereses generados al cabo de 30 días son de . De esta forma, el total asciende a . ICBC: con una TNA de 41,45% y una TEA de 50,21%, el rendimiento llega a $34.068,49, alcanzando un capital final de $1.034.068,49.

Temas Plazo fijo