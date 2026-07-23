El calendario de feriados incluye fechas nacionales que alcanzan a todo el país, aunque también existen algunos días especiales que solo benefician a determinadas ciudades o municipios. Estas disposiciones se deben a las celebraciones históricas de cada comunidad.
Varios partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado sorpresivo en julio 2026
Algunas comunidades bonaerenses van a gozar de un día libre especial a fin de mes por una celebración importante para cada distrito.
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Durante julio de 2026, existen cuatro partidos bonaerenses que van a disfrutar de un día no laborable único. La medida va a permitir que los vecinos participen de distintas actividades organizadas para recordar el acontecimiento más importante del lugar en el que viven.
Por qué es feriado el 28 de julio de 2026
El martes 28 de julio de 2026, cuatro partidos bonaerenses tendrán un feriado local con motivo de un nuevo aniversario fundacional. La medida únicamente alcanza a esas jurisdicciones, por lo que no modifica el funcionamiento habitual en el resto del territorio bonaerense ni del país.
Los partidos que tendrán esta jornada especial son:
- General Villegas
- Guaminí
- Villarino
- Puan
El aniversario fundacional es la fecha oficial que recuerda el nacimiento o la creación de una ciudad, un pueblo o un partido. En la práctica, funciona como el "cumpleaños" de la localidad y busca mantener viva su historia, homenajear a quienes participaron de sus primeros años y reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad.
Es por eso que numerosos municipios bonaerenses declaran asueto administrativo o feriado local para que los vecinos puedan participar de las actividades programadas. Los festejos suelen reunir a autoridades, instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos. Cada distrito arma una agenda propia, aunque existen celebraciones que se repiten año tras año. Entre las actividades más habituales aparecen:
- Actos protocolares con autoridades municipales y representantes de distintas instituciones
- Desfiles cívicos con escuelas, fuerzas y entidades locales
- Ferias gastronómicas con productos regionales
- Espectáculos musicales a cargo de artistas locales y regionales
- Presentaciones culturales, muestras históricas y actividades recreativas para toda la familia
Además del valor histórico, estas celebraciones también generan un movimiento turístico, ya que muchos visitantes aprovechan la ocasión para recorrer cada localidad y participar de los eventos organizados durante la jornada.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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