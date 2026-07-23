Varios partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado sorpresivo en julio 2026 + Agregar ámbito en









Algunas comunidades bonaerenses van a gozar de un día libre especial a fin de mes por una celebración importante para cada distrito.

Algunos afortunados van a gozar de un feriado único. Freepik

El calendario de feriados incluye fechas nacionales que alcanzan a todo el país, aunque también existen algunos días especiales que solo benefician a determinadas ciudades o municipios. Estas disposiciones se deben a las celebraciones históricas de cada comunidad.

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Durante julio de 2026, existen cuatro partidos bonaerenses que van a disfrutar de un día no laborable único. La medida va a permitir que los vecinos participen de distintas actividades organizadas para recordar el acontecimiento más importante del lugar en el que viven.

Julio 2026 todavía guarda un feriado sorpresa. Depositphotos Por qué es feriado el 28 de julio de 2026 El martes 28 de julio de 2026, cuatro partidos bonaerenses tendrán un feriado local con motivo de un nuevo aniversario fundacional. La medida únicamente alcanza a esas jurisdicciones, por lo que no modifica el funcionamiento habitual en el resto del territorio bonaerense ni del país.

Los partidos que tendrán esta jornada especial son:

General Villegas

Guaminí

Villarino

Puan El aniversario fundacional es la fecha oficial que recuerda el nacimiento o la creación de una ciudad, un pueblo o un partido. En la práctica, funciona como el "cumpleaños" de la localidad y busca mantener viva su historia, homenajear a quienes participaron de sus primeros años y reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad.

Es por eso que numerosos municipios bonaerenses declaran asueto administrativo o feriado local para que los vecinos puedan participar de las actividades programadas. Los festejos suelen reunir a autoridades, instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos. Cada distrito arma una agenda propia, aunque existen celebraciones que se repiten año tras año. Entre las actividades más habituales aparecen: Actos protocolares con autoridades municipales y representantes de distintas instituciones

Desfiles cívicos con escuelas, fuerzas y entidades locales

Ferias gastronómicas con productos regionales

Espectáculos musicales a cargo de artistas locales y regionales

Presentaciones culturales, muestras históricas y actividades recreativas para toda la familia Además del valor histórico, estas celebraciones también generan un movimiento turístico, ya que muchos visitantes aprovechan la ocasión para recorrer cada localidad y participar de los eventos organizados durante la jornada. Antes de terminar, el séptimo mes del año regala un último feriado. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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