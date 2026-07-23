He-Man llega a Prime Video con su versión live-action

La producción de Amazon MGM Studios adapta la clásica franquicia de Mattel creada en los años 80. Conocé los detalles.

La nueva película live-action de He-Man llega a Prime Video con Nicholas Galitzine como protagonista y un elenco internacional.

La franquicia de He-Man y los Masters del Universo regresa con una nueva adaptación en formato live-action que ya está disponible en Prime Video . La película, producida por Amazon MGM Studios y Mattel Studios, lleva nuevamente a la pantalla al héroe de Eternia, con una versión cinematográfica que combina fantasía, aventura y acción.

La película está dirigida por Travis Knight , conocido por su trabajo en Bumblebee, y presenta una nueva versión del personaje interpretado por Nicholas Galitzine , quien encarna a Prince Adam y su transformación en He-Man . La historia mantiene algunos elementos centrales de la mitología original, como la Espada del Poder, el planeta Eternia y la lucha contra Skeletor.

El estreno en la plataforma de streaming se concretó el 22 de julio , después de su paso por la pantalla grande.

La historia sigue a Prince Adam , quien después de permanecer separado durante años de su verdadero origen descubre nuevamente su vínculo con Eternia y con la Espada del Poder. El protagonista deberá aceptar su destino como He-Man para enfrentar la amenaza de Skeletor y proteger su mundo.

Uno de los puntos centrales de la trama es el conflicto entre He-Man y Skeletor , dos personajes que representan la batalla entre el poder destinado a proteger Eternia y la ambición de conquistarla. El enfrentamiento vuelve a ocupar un lugar principal en esta adaptación.

La producción toma como base el universo creado por Mattel en 1982, que nació como una línea de juguetes y luego se expandió con series animadas y cómics. Con el paso del tiempo, He-Man se convirtió en uno de los personajes más recordados de la cultura popular vinculada a la fantasía y los superhéroes.

Además de la historia principal, la película busca recuperar elementos clásicos del universo de He-Man, como la relación entre Prince Adam y sus aliados, el enfrentamiento con los villanos y la importancia de la identidad del protagonista.

Nicholas Galitzine interpreta a Prince Adam/He-Man, el personaje principal de la historia. El actor encabeza una producción que apuesta por una nueva mirada sobre el héroe clásico, mientras que Jared Leto ocupa el rol de Skeletor, el principal antagonista del universo de Eternia.

Reparto de He-Man y los Masters del Universo

Nicholas Galitzine

Jared Leto

Camila Mendes

Idris Elba

Alison Brie

Morena Baccarin

James Purefoy

Jóhannes Haukur Jóhannesson

Charlotte Riley

Kristen Wiig

Trailer de He-Man y los Masters del Universo

Una producción que genera expectativa en todo el mundo

El regreso de He-Man al formato live-action representa una nueva apuesta por una franquicia con más de cuatro décadas de historia. La película llega después de varias adaptaciones animadas y de la recordada versión cinematográfica que se estrenó en 1987, que tuvo a Dolph Lundgren como protagonista.

La película despertó interés entre los seguidores históricos de la franquicia, especialmente por la posibilidad de ver en pantalla real escenarios y personajes que durante décadas estuvieron asociados principalmente a la animación.

Con su llegada a Prime Video, la historia de Eternia queda disponible para una audiencia global que incluye tanto a quienes conocieron al personaje en los años 80 como a nuevos espectadores que se acercan por primera vez al universo de He-Man.