Ley Bases y aguinaldo: cómo podría impactar el paquete fiscal en el pago

En primer lugar, el Gobierno pretende bajar el mínimo no imponible a $2.081.258,67 para mayo y lograr así que la cantidad de contribuyentes se eleve desde 195.729 contribuyentes hasta 1.150.000.

No obstante, el paquete incluye una nueva deducción equivalente a la doceava parte de la sumatoria de las deducciones personales, por lo cual la exención no tendría un efecto práctico relevante ya que esta nueva deducción sería incluso un beneficio para quienes antes no percibían la exención del aguinaldo.