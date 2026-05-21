Uno de cada tres supermercadistas mayoristas calificó de "mala" su situación comercial + Agregar ámbito en









El 32% de los comerciantes encuestados por el INDEC se lamentó por la actividad y el balance negativo alcanzó casi un 27%.

Los empresarios no ven mejora de cara a los próximos meses. Mariano Fuchila

Los supermercadistas mayoristas siguen sin ver mejora para la actividad comercial de cara a los próximos meses y uno de cada tres comerciantes aseguró que la actividad comercial fue "mala" durante el mes de abril. En tanto, solo el 5,3% señaló que el nivel de actividad era "bueno", mientras que el resto se mostró neutral, por lo que el balance alcanzó un 26,7%.

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En tanto, Indicador de Confianza Empresarial (ICE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se recuperó levemente al -4,4% en el mes pasado, luego de que hubiera caída al -6,2% durante el mes pasado.

Entre las expectativas, el 18,7% de los relevados se mostró optimista y dijo que la situación mejorará, al tiempo que el 17,3% dijo que el panorama estará peor. A su vez, el 64% expresó que permanecerá igual, por lo que el balance marcó un positivo de 1,3%.

Sobre el nivel de stocks, el 25,3% reconoció que estos se encuentran por debajo de lo normal, mientras que el 13,3% dijo que se encontraban por encima. El balance totalizó un negativo del 12%.

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Cerca del 30% de los mayoristas afronta una "mala" situación económica Por otro lado, el 28% de los consultados aseguró que afronta una "mala" situación económica y solo el 8% afirmó que se encuentra en un buen momento. Asimismo, el 30,7% manifestó dificultades para el acceso al crédito, con solamente un 2,7% que arguyó facilidades. En cuanto a los factores que fueron apuntados como limitadores de la actividad comercial, se indicó la demanda en un 57,3% (desde el 52,5% en el trimestre pasado), seguido por el costo laboral en un 21,3% (desde el 25%) y el costo de financiamiento en un 6,7% (desde el 7,5%).