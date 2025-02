Lo que se dice en las mesas: esperando la primera señal concreta de parte del Fondo, hoy todo es corto plazo y "carry trade"

Se intensificaron los encuentros y visitas del exterior de cara al real comienzo del año en la previa del receso carnavalesco, muy enmarcados, o teñidos del escándalo $LIBRA y del ahora llamado “mamarracho” judicial vinculado a Lijo. Por lo escuchado en dichas reuniones y sus posteriores “brainstorming” comentan en las mesas que la opinión pública parece mirar para otro lado, sobre todo, aquella que votó o apoya al Gobierno libertario. Mientras siga la deflación y exista el kirchnerismo, estas cosas no influyen. Sin embargo, un perspicaz analista político advirtió a un auditorio muy heterogéneo que en el caso de $LIBRA podía ser, pero en el de Lijo no tanto, por lo que el Gobierno estaría subestimando que lo que hizo el kirchnerismo en el aspecto institucional hizo mella en la sociedad y eso al final pasa factura electoral. En ese sentido, se mostró cauteloso por la dinámica judicial del caso $LIBRA, sobre todo, en el exterior, y en particular en EEUU, lo que podría también impactar en la justicia argentina. Algo parecido, se percibió en los encuentros y zooms más financieros donde los gestores e inversores, mientras siga la fiesta hacen la vista gorda. Claro que, un longevo hombre del mercado advirtió a sus pares que no debían esperar ninguna avalancha de inversiones hasta que se levante el cepo: hoy todo es corto plazo y “carry trade”. Eso lo tienen en cuenta en el exterior que esperan ver el desenlace de la negociación con el FMI, para ver la suerte del cepo, lo que habilitaría a la Argentina a retornar al club de los emergentes, para los fondos globales. Una vez que se den esas circunstancias, entonces, ahí se puede pensar a largo plazo y en plata grande. Nada nuevo. En el ínterin, se coló Davos, $LIBRA, Lijo y demás yerbas que inyectaron ruido a la toma de decisiones de inversión.