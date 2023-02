Lo que se dice en las mesas

Pese al cierre del Carnaval el corso electoral sigue a pleno y con ello los debates entre mesadineristas, inversores y analistas. Arrecian las especulaciones de uno y otro bando en medio del confuso accionar de los precandidatos y sus aliados. Todo el mundo sabe que este será un año difícil en lo económico, pero también anticipan que el próximo será aún más complicado y donde la política jugará un rol clave, tanto para vislumbrar una tenue luz al final del túnel como continuar en el inframundo de los mercados de capitales globales. ¿Qué se dice por estas horas en materia política? Que la reunión de la mesa política del peronismo solo logró una tregua, pero de ningún modo un acuerdo definitivo para zanjar los conflictos internos. Que en el principal espacio opositor, los conflictos continúan sin solución a la vista y el lanzamiento de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta no resolverá las disputas por la candidatura presidencial. Que el oficialismo intentará que el Congreso se reúna el último día de febrero, antes de que el Presidente pronuncie su mensaje anual al Congreso. Que las tensiones y protestas en el campo, los sindicatos y los movimientos sociales se incrementan, a la par de la inflación. Con respecto a la inflación, en las mesas de operaciones recalculan sus proyecciones con un 6% o más en febrero y otro tanto para marzo, de modo que el primer trimestre ya se come un tercio de la pauta oficial anual. La baja eficacia de la estrategia antiinflacionaria del ministro Sergio Massa genera dudas, no solo sobre su continuidad sino sobre su margen de operatividad dentro de la coalición gobernante. Un dato que empezó a inquietar es que desde octubre pasado la tasa de interés real de las Leliq es positiva, incluso en enero pasado. Con lo cual el déficit cuasifiscal toma otra dimensión.