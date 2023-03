Lo que se dice en las mesas

En lo que casi hay consenso total es que el próximo año será muy complicado. Al respecto, un conocido consultor de la City porteña comentaba, en una reunión con clientes, que los equipos económicos de la oposición no esperaban plata fresca del FMI para la transición, del ajuste y las reformas, en caso de acceder al gobierno. Será un más de lo mismo el esquema de financiamiento. Claro que con recorte del déficit fiscal. Otro colega, que mantuvo un encuentro con un hombre del organismo financiero internacional, le consultó sobre este tema y el porqué del laxo comportamiento que se estaba viendo ahora tan distinto respecto de la administración anterior. Le dijo más o menos que, en primer lugar, Macri necesitaba los 45.000 millones de dólares, este gobierno ya tiene los 45.000 millones. En segundo lugar, el Gobierno es muy difuso. Massa viene a Washington, o vamos a Buenos Aires a verlo, y nos habla como si fuera Lacalle Pou. Mientras la vice se parece más a Maduro que al mandatario uruguayo, y el Presidente que sabe que las decisiones más importantes las tenemos que consultar con el Tesoro de EE.UU., el mayor accionista del Fondo, en medio de las negociaciones convoca a la intrascendente CELAC que para lo único que sirve es para excluir a EE.UU. y Canadá, y que encima invita a Maduro, Díaz Canel, Ortega. ¿Cómo podemos negociar con un Gobierno que tiene una política económica que expresa el ministro de Economía disociada absolutamente de la política exterior? Entonces, tenemos estas dos realidades, la plata ya se la dimos, y en segundo lugar no tenemos interlocutores sensatos en el país. Cómo no vamos a ser buenos, tenemos que ser buenos a la fuerza. Respecto de Macri, un conspicuo analista político advirtió en un encuentro reservado, que al día de hoy parecería que no se va a presentar, pero ello no implicaba que se olvidara de su venganza calabresa sobre el actual mandatario porteño, que mes a mes sigue perdiendo terreno frente a su principal oponente, la ex JP “Cali”. Y hablando del peronismo, otro tema abordado en dicho encuentro fue el movimiento de pinzas de los intendentes bonaerenses para esquivar a La Cámpora.