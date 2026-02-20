Qué se sabe hasta ahora del paquete que explotó en la Escuela Superior de Gendarmería

Una encomienda recibida hace meses detonó este mediodía en el edificio de la fuerza sobre Paseo Colón al 500. Hay cuatro efectivos heridos, todos fuera de peligro, y la Justicia federal ya interviene en la investigación.

Este es el paquete que explotó en la Escuela de Gendarmería.

Una explosión sacudió este jueves a las 13.49 el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en Avenida Paseo Colón 533, en la Ciudad de Buenos Aires. El estallido se produjo cuando fue abierta una encomienda que había llegado al edificio al menos cuatro meses atrás y permanecía bajo resguardo.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional y fuentes del caso, el paquete estaba a nombre de Diego Gasparutti , ex Comandante Mayor y antiguo director retirado de la institución. El exfuncionario se encontraba circunstancialmente en el edificio cuando le entregaron la encomienda que había quedado pendiente desde hacía meses. Al abrirla, se generó la detonación.

Como consecuencia de la explosión, cuatro efectivos resultaron heridos. Dos de ellos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich, mientras que un tercero recibió asistencia en el lugar y una cuarta persona debió ser atendida con oxígeno. Según precisaron las autoridades, todos están fuera de peligro.

Tras el estallido, se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona. De manera preventiva, fueron evacuadas 320 personas: 120 del edificio de Paseo Colón 533 y otras 200 del inmueble contiguo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del SAME. También intervino la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, especializada en análisis, desactivación y peritaje de explosivos.

Además del paquete que detonó, había otras dos encomiendas en el edificio que inicialmente fueron aisladas por precaución. Minutos antes de las 15, los especialistas descartaron que representaran peligro.

La investigación

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá determinar el origen del envío, la composición del artefacto explosivo y las posibles responsabilidades detrás del hecho.

Fuentes que participaron del operativo confirmaron que se trató de un artefacto detonante contenido dentro de la encomienda. Ahora se realizarán peritajes técnicos para establecer el tipo de explosivo y la modalidad de activación.

Qué es la Escuela Superior de Gendarmería

La Escuela Superior de la Gendarmería Nacional Argentina funciona como unidad académica de posgrado de la fuerza. Allí se dictan cursos de actualización y perfeccionamiento para oficiales, así como carreras de licenciatura y ciclos de complementación curricular a través del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA).

Mientras continúan las tareas periciales, el Ministerio de Seguridad aseguró que trabaja en conjunto con la Justicia y las fuerzas intervinientes para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no se informó sobre amenazas previas ni sobre la identidad de quien habría enviado el paquete.