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14 de agosto 2026 - 10:07

Aeroparque registra demoras de cara al fin de semana largo

Los inconvenientes comenzaron desde la madrugada. Algunos sectores responden al check-in de los vuelos programados.

El conflicto arrancó a las 6 de la mañana de este viernes.

El conflicto arrancó a las 6 de la mañana de este viernes.

El Aeroparque Jorge Newbery registra demoras durante las primeras horas de esta mañana, de cara al fin de semana largo. Los sectores afectados son áreas de check-in para vuelos programados y los pasajeros sufren estos inconvenientes desde las 6 de la mañana.

Las demoras responden a una movilización de trabajadores, en protesta por el despido de un colega de GPS, la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas. Los manifestantes reclaman la inmediata reincorporación del trabajador y delegado gremial Luciano Corradi.

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Durante la protesta, algunos empleados levantaron carteles con consignas como “Aerolíneas se defiende y a sus trabajadores también”.

Durante la protesta, algunos empleados levantaron carteles con consignas como “Aerolíneas se defiende y a sus trabajadores también”.

Demoras en Aeroparque de cara al fin de semana largo

Durante la protesta, algunos empleados levantaron carteles con consignas como “Aerolíneas se defiende y a sus trabajadores también”. El reclamo apunta a un despido que señalan como ilegal y antisindical, al tratarse de un empleado que participó contra la privatización de la aerolínea en 2024.

La movilización de esta mañana es sólo el inicio de la medida de fuerza. Los trabajadores planifican la continuidad de los reclamos y el martes llevarán adelante una nueva protesta en la que se prevé que participen representantes de distintas ramas, sindicatos, organizaciones sociales y políticas.

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